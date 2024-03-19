На кону выживание Украины. В Пентагоне сделали важное заявление о войне

На фронте Силы обороны столкнулись с жесткой борьбой и суровыми условиями, а гражданское население подвергается российским ракетным ударам и дроновым атакам, заявления Ллойд Остин.

Ллойд Остин

По словам главы Пентагона, Соединенные Штаты не отступят от поддержки Украины, которая, несмотря ни на что, не намерена сдаваться.

"Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть поражение",

– подчеркнул Остин.

При этом он напомнил о том, что на прошлой неделе Соединенные Штаты сообщили о выделении дополнительной помощи безопасности для Украины, которая составляет 300 млн дол. Как добавил Остин, США и дальше настроены на то, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, чтобы она смогла эффективно противодействовать российской агрессии.

Вместе с тем глава Пентагона подчеркнул, что весь мир станет менее защищенным, если российский диктатор Владимир Путин достигнет в Украине "своих поставленных целей". По его словам, если это произойдет, тогда станет ясно, что диктаторы смогут заниматься перекраиванием границ силой и создавать свои империи.

Остин добавил, что у Украины нет дней для того, чтобы тратить их впустую, поэтому не должны терять время и ее союзники. Именно поэтому, подчеркнул Ллойд Остин, партнеры Украины будут продолжать заниматься созданием креативных, адаптивных и устойчивых путей поддержки украинских защитников.

Подытоживая, Остин добавил, что борьба Украины за свою свободу имеет значение для всех. Он призвал участников Контактной группы не обманывать себя, ведь российский диктатор Путин не остановится на Украине, однако Украина его может остановить. Однако для этого Киеву нужно предоставить все необходимые ресурсы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Пентагона Ллойд Остин назвал потери России в войне с Украиной.