Американский писатель и журналист-расследователь Майкл Вулф предъявляет серьезные обвинения против первой леди США. Он утверждает, что она специально организовала кампанию, целью которой было заставить его замолчать. Об этом пишет BILD .

На Меланию Трамп подали в суд: за что у первой леди требуют миллионы долларов

Поводом стала готовившаяся книга Вулфа The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump ("Искусство ее соглашения: нерассказанная история Мелании Трамп"). По словам журналиста, первая леди "намеренно" вмешалась в его издательский контракт и публично оклеветала его.

Майкл Вулф — известный во всем мире автор острых политических разоблачений, прежде всего благодаря своему бестселлеру Fire and Fury : Inside the Trump White House (Огонь и ярость: в Белом доме Дональда Трампа), опубликованном в 2018 году. На 480 страницах он представил подробные описания закулисной жизни администрации Трампа, чем вызвал бурную реакцию самого президента.

Команда Мелании, как заявляет журналист, распространяла слухи, что он придумывал интервью, запугивал источники и писал "ложь ради прибыли", сообщает портал TMZ . В результате, утверждает Вулф, международные партнеры по популяризации книги отказались от сотрудничества, и книжное соглашение не удалось.

Кроме того, в своей жалобе Вулф заявляет, что Мелания лично поручила PR -агентству угрожать судебными исками тем изданиям, которые намеревались писать о его книге. Журналист также предоставил письмо от адвокатов Мелании Трамп, в котором его требовали отозвать якобы клеветнические утверждения о возможных связях первой леди с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Адвокаты Мелании Трамп решительно отвергают все обвинения. Теперь Вулф подал против первой леди иск о возмещении ущерба на миллионы долларов и требует, чтобы суд официально подтвердил, что содержание его новой книги не является клеветой.

