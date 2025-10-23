Американський письменник та журналіст-розслідувач Майкл Вулф висуває серйозні звинувачення проти першої леді США. Він стверджує, що вона навмисне організувала кампанію, метою якої було змусити його замовкнути. Про це пише BILD.

На Меланію Трамп подали в суд: за що в першої леді вимагають мільйони доларів

Приводом стала книга Вулфа, що готувалася The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump ("Мистецтво її угоди: нерозказана історія Меланії Трамп"). За словами журналіста, перша леді "навмисно" втрутилася в його видавничий контракт і публічно обмовила його.

Майкл Вулф — відомий у всьому світі автор гострих політичних викриттів, насамперед завдяки своєму бестселлеру Fire and Fury: Inside the Trump White House (Вогонь і лють: у Білому домі Дональда Трампа), опублікованому в 2018 році. На 480 сторінках він подав докладні описи закулісного життя адміністрації Трампа, чим викликав бурхливу реакцію самого президента.

Команда Меланії, як заявляє журналіст, розповсюджувала чутки, ніби він вигадував інтерв'ю, залякував джерела та писав "брехню заради прибутку", повідомляє портал TMZ. В результаті, стверджує Вулф, міжнародні партнери із популяризації книги відмовилися від співпраці, і книжкова угода зірвалася.

Крім того, у своїй скарзі Вулф заявляє, що Меланія особисто доручила PR-агентству загрожувати судовими позовами тим виданням, які мали намір писати про його книгу. Журналіст також надав листа від адвокатів Меланії Трамп, у якому його вимагали відкликати нібито наклепницькі твердження про можливі зв'язки першої леді із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Адвокати Меланії Трамп рішуче відкидають усі звинувачення. Тепер Вулф подав проти першої леді позов про відшкодування збитків на мільйони доларів і вимагає, щоб суд офіційно підтвердив, що зміст його нової книги не є наклепом.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що першою дружиною президента США Дональда Трампа, яка розірвала шлюб через його зради, була Івана Трамп. Вона народила йому трьох дітей. Їхній син Ерік вважає, що його батьки були "ідеальним уособленням пари", чим, на думку багатьох, образив Меланію.