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На побережье США обрушился тропический шторм: какие регионы под угрозой

Из-за непогоды в Техасе закрыты школы и отменен концерт

сегодня, 14:45
Автор:

Козлова Альбіна

Тропический шторм "Николас" уже достиг побережья штата Техас в США. Об этом сообщает Associated Press.

На побережье США обрушился тропический шторм: какие регионы под угрозой

Шторм "Николас" накрыл побережье Техаса, фото АР

Шторм достиг берега в 30 километрах от Хьюстона, на полуострове Матагорда. По данным Национального центра ураганов в Майами, скорость ветра снизилась до 50 километров в час, хотя сначала скорость ветра достигала 110 км/час. Метеорологи прогнозировали, что в штате выпадет около 51 сантиметра осадков.

Предварительно, шторм затронет ту же территорию, которая была затоплена ураганом "Харви" в 2017 году. Шторм "Николас" стал 14-тым ураганом в Атлантике, получившим свое название.

Шторм движется над штатом на северо-восток со скоростью 15 километров в час. По прогнозам, центр шторма переместится из Техаса в Луизиану, что пострадала от урагана "Ида".

Последствия

По словам губернатора Техаса Грега Эбботта, местные власти подготовились к шторму и сконцентрировали спасательные группы вдоль побережья. В Хьюстоне продолжаются дожди, а это значит, что город под угрозой затопления. На улицах предварительно было установлено баррикады от водяных потоков в наиболее уязвимых районах.

Известно, что во вторник, что в прибрежных районах штата ветры повалили несколько деревьев, сорвали крыши и навесы на некоторых АЗС. В регионе уже отключено несколько населенных пунктов от электричества. По данным CenterPoint Energy, более 300 тысяч домов остались без электроэнергии в Хьюстоне.

Школы в населенных пунктах вдоль побережья Мексиканского залива отменили занятия в понедельник из-за грозы. Школы Хьюстона объявили об отмене занятий во вторник, 14 сентября.

Из-за непогоды закрыты несколько мест тестирования и вакцинации на COVID-19 в районах Хьюстона и Корпус-Кристи. Также отменен концерт Гарри Стайлса, который должен был состояться в Хьюстоне. Количество осадков в различных регионах колеблется от 15 до 46 сантиметров.

По данным метеорологической службы, вдоль верхнего побережья Техаса и юго-западного побережья Луизианы возможен торнадо.

Как сообщал портал "Комментарии", в Шанхае объявили оранжевый уровень опасности.


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Источник: https://apnews.com/article/environment-and-nature-texas-louisiana-floods-storms-35477d4e990ac7c6de4c7c55e33c00fd
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