Президент США Дональд Трамп во время рождественского мероприятия заявил, что ему нужно вернуться к вопросам, которые касаются Украины, России и Китая.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В частности, вечером 24 декабря в СМИ появилось расписание Трампа на день. Согласно графику, президент США посвятил свою утреннюю часть на игру в гольф, а вечером уделил время звонкам детям для обсуждения путешествия Санта-Клауса.

В ходе одного из разговоров Трамп в каком-то смысле даже пожаловался, что мог бы говорить весь день, но вынужден возвращаться к другим вопросам.

"Можно было бы так говорить весь день. Нам нужно вернуться к Китаю, России, Украине. Нам нужно вернуться к другим делам, но можно было бы заниматься этим весь день", — сказал Дональд Трамп.

Также американский лидер сделал ряд еще неоднозначных заявлений, а именно: мы хотим убедиться, что Санту не подменили. Что в нашу страну не пытается проникнуть какой-то плохой Санта; нашей стране нужно больше людей с высоким IQ; вчерашний ВВП составил 4,3%, что на два пункта больше, чем ожидалось, люди были шокированы. Это заслуга тарифов.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп, по мнению обозревателя Хэмиша де Бретон-Гордон, больше увлечен полями для гольфа и проектами военных кораблей с его именем, чем реальной войной в Украине.

В статье для The Telegraph журналист отмечает, что в это время Украина продолжает бороться, сталкиваясь с нехваткой ресурсов и ощущением покинутости со стороны тех, кто когда-то обещал противостоять агрессии.

"Украинцы становятся щитом для тех, кто укрывается от российской военной машины за их жертвами", – пишет Бретон-Гордон.



