Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп во время рождественского мероприятия заявил, что ему нужно вернуться к вопросам, которые касаются Украины, России и Китая.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В частности, вечером 24 декабря в СМИ появилось расписание Трампа на день. Согласно графику, президент США посвятил свою утреннюю часть на игру в гольф, а вечером уделил время звонкам детям для обсуждения путешествия Санта-Клауса.
В ходе одного из разговоров Трамп в каком-то смысле даже пожаловался, что мог бы говорить весь день, но вынужден возвращаться к другим вопросам.
Также американский лидер сделал ряд еще неоднозначных заявлений, а именно: мы хотим убедиться, что Санту не подменили. Что в нашу страну не пытается проникнуть какой-то плохой Санта; нашей стране нужно больше людей с высоким IQ; вчерашний ВВП составил 4,3%, что на два пункта больше, чем ожидалось, люди были шокированы. Это заслуга тарифов.
В статье для The Telegraph журналист отмечает, что в это время Украина продолжает бороться, сталкиваясь с нехваткой ресурсов и ощущением покинутости со стороны тех, кто когда-то обещал противостоять агрессии.