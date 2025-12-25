logo_ukra

BTC/USD

87778

ETH/USD

2941.46

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.68

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ США На різдвяному заході Трамп зробив нову заяву про Україну, РФ та Китай
commentss НОВИНИ Всі новини

На різдвяному заході Трамп зробив нову заяву про Україну, РФ та Китай

Дональд Трамп хоче зробити новий ривок для врегулювання війни в Україні

25 грудня 2025, 07:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу заявив, що йому потрібно повернутися до питань, які стосуються України, Росії та Китаю.

На різдвяному заході Трамп зробив нову заяву про Україну, РФ та Китай

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Зокрема увечері 24 грудня у ЗМІ з'явився розклад Трампа на день. Згідно з графіком президент США присвятив свою ранкову частину на гру в гольф, а ввечері приділив час дзвінкам дітям для обговорення подорожі Санта-Клауса.

Під час однієї з розмов Трамп у якомусь сенсі навіть поскаржився, що міг би говорити весь день, але змушений повертатися до інших питань.

"Можна було б так говорити весь день. Нам треба повернутися до Китаю, Росії, України. Нам потрібно повернутися до інших справ, але можна було б займатися цим весь день", — сказав Дональд Трамп.

Також американський лідер зробив низку ще неоднозначних заяв, а саме: ми хочемо переконатися, що Санту не підмінили. Що в нашу країну не намагається проникнути якийсь поганий Санта; нашій країні потрібно більше людей із високим IQ; вчорашній ВВП становив 4,3%, що на два пункти більше, ніж очікувалося, людей було шоковано. Це нагорода тарифів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп, на думку оглядача Хеміша де Бретон-Гордон, більше захоплений полями для гольфу та проектами військових кораблів з його ім'ям, ніж реальною війною в Україні.

У статті для The Telegraph журналіст зазначає, що в цей час Україна продовжує боротися, стикаючись із нестачею ресурсів та відчуттям покинутості з боку тих, хто колись обіцяв протистояти агресії.

"Українці стають щитом для тих, хто ховається від російської військової машини за їхніми жертвами", — пише Бретон-Гордон.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Cjioih3LWng
Теги:

Новини

Всі новини