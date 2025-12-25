Президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу заявив, що йому потрібно повернутися до питань, які стосуються України, Росії та Китаю.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Зокрема увечері 24 грудня у ЗМІ з'явився розклад Трампа на день. Згідно з графіком президент США присвятив свою ранкову частину на гру в гольф, а ввечері приділив час дзвінкам дітям для обговорення подорожі Санта-Клауса.

Під час однієї з розмов Трамп у якомусь сенсі навіть поскаржився, що міг би говорити весь день, але змушений повертатися до інших питань.

"Можна було б так говорити весь день. Нам треба повернутися до Китаю, Росії, України. Нам потрібно повернутися до інших справ, але можна було б займатися цим весь день", — сказав Дональд Трамп.

Також американський лідер зробив низку ще неоднозначних заяв, а саме: ми хочемо переконатися, що Санту не підмінили. Що в нашу країну не намагається проникнути якийсь поганий Санта; нашій країні потрібно більше людей із високим IQ; вчорашній ВВП становив 4,3%, що на два пункти більше, ніж очікувалося, людей було шоковано. Це нагорода тарифів.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп, на думку оглядача Хеміша де Бретон-Гордон, більше захоплений полями для гольфу та проектами військових кораблів з його ім'ям, ніж реальною війною в Україні.

У статті для The Telegraph журналіст зазначає, що в цей час Україна продовжує боротися, стикаючись із нестачею ресурсів та відчуттям покинутості з боку тих, хто колись обіцяв протистояти агресії.

"Українці стають щитом для тих, хто ховається від російської військової машини за їхніми жертвами", — пише Бретон-Гордон.



