Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу заявив, що йому потрібно повернутися до питань, які стосуються України, Росії та Китаю.
Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Зокрема увечері 24 грудня у ЗМІ з'явився розклад Трампа на день. Згідно з графіком президент США присвятив свою ранкову частину на гру в гольф, а ввечері приділив час дзвінкам дітям для обговорення подорожі Санта-Клауса.
Під час однієї з розмов Трамп у якомусь сенсі навіть поскаржився, що міг би говорити весь день, але змушений повертатися до інших питань.
Також американський лідер зробив низку ще неоднозначних заяв, а саме: ми хочемо переконатися, що Санту не підмінили. Що в нашу країну не намагається проникнути якийсь поганий Санта; нашій країні потрібно більше людей із високим IQ; вчорашній ВВП становив 4,3%, що на два пункти більше, ніж очікувалося, людей було шоковано. Це нагорода тарифів.
Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп, на думку оглядача Хеміша де Бретон-Гордон, більше захоплений полями для гольфу та проектами військових кораблів з його ім'ям, ніж реальною війною в Україні.
У статті для The Telegraph журналіст зазначає, що в цей час Україна продовжує боротися, стикаючись із нестачею ресурсів та відчуттям покинутості з боку тих, хто колись обіцяв протистояти агресії.