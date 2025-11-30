На официальном ресурсе Белого дома появилась специальная глава, в которой команда Дональда Трампа публикует собственный перечень медиа, якобы распространяющих ложные или манипулятивные материалы. Этот список получил красноречивое название "Зал позора преступников", и в нем собраны материалы, которые администрация считает вводящими в заблуждение.

Новый раздел на сайте Белого дома про дезинформацию

В список Трамп включил практически все наиболее влиятельные и авторитетные медиа США. Среди них Washington Post, CNN, CBS News, MSNBC, New York Times, Politico и другие крупные редакции, которые регулярно становятся объектом критики со стороны президента. В Белом доме объявили, что будут обновлять этот рейтинг каждую неделю и будут определять, какое медиа, по мнению администрации, больше всего "отличилось" в публикации недостоверной информации.

Создание этого списка стало продолжением публичной борьбы Трампа со СМИ, обвиняемым в распространении фейков и предвзятости. Глава фактически оформляет его риторику в виде официальной позиции Белого дома, усиливая конфликт между администрацией и ведущими американскими медиа.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Старший лейтенант сил обороны "Алекс" сообщил, что ситуация в районе Гуляйполя частично стабилизировалась. По его словам, прибывшие на это направление новые украинские подразделения смогли замедлить или даже временно остановить наступательный темп российских войск. Это позволило снизить давление на передовую и сбить динамику атак противника.

Впрочем, на оперативном уровне проблемы остаются серьезными. Главная из них — захват российскими войсками Ровнополья, господствующей высотой на местности. С этой точки, противник может создавать угрозы для тыловых районов украинских подразделений, влияя на логистику и маневры обороны.

