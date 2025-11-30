На сайті Білого дому зʼявився новий розділ: категорія ганьби

На офіційному ресурсі Білого дому з’явився спеціальний розділ, у якому команда Дональда Трампа публікує власний перелік медіа, що нібито поширюють неправдиві або маніпулятивні матеріали. Цей список отримав промовисту назву "Зал ганьби злочинців", і в ньому зібрані матеріали, які адміністрація вважає вводячими в оману.

До переліку Трамп включив практично всі найбільш впливові та авторитетні медіа США. Серед них The Washington Post, CNN, CBS News, MSNBC, The New York Times, Politico та інші великі редакції, які регулярно стають об’єктом критики з боку президента. У Білому домі оголосили, що оновлюватимуть цей рейтинг кожного тижня та визначатимуть, яке медіа, на думку адміністрації, найбільше "відзначилося" у публікації недостовірної інформації.

Створення цього списку стало продовженням публічної боротьби Трампа зі ЗМІ, які він звинувачує у поширенні фейків та упередженості. Розділ фактично оформлює його риторику у вигляді офіційної позиції Білого дому, підсилюючи конфлікт між адміністрацією і провідними американськими медіа.

