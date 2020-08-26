На США движется жуткий ураган: людей эвакуируют спасатели

Ураган "Лора", которому сейчас присвоена третья категория мощности по пятибалльной шкале, приближается к американским штатам Техас и Луизиана. Об этом сообщает агентство "Инерфакс-Украина".

Согласно прогнозам гидрометцентра, позже в среду он усилится до четвертой категории и обрушится на южное побережье США.

"Лора" движется со стороны Мексиканского залива, скорость порывов ветра достигает 185 км / ч.

Власти Техаса и Луизианы поручили осуществить эвакуацию нескольких тысяч человек, чьи жилища находятся в зоне максимального риска и влияния урагана.

Американский Красный Крест разместил почти 700 сотрудников и заготовил гуманитарную помощь в специально организованных убежищах на территории штатов.

Ураган уже прошел Кубу, а до этого - Гаити и Доминиканскую Республику, где погибли около 20 человек. На Доминикане из-за удара стихии вышло из строя электроснабжение, произошли сильные наводнения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале лета в лесных регионах Прикарпатья разлились паводки, приведя к разрушению домов и даже человеческим жертвам.





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