kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 26.08.2020

BTC/USD

11497.84

ETH/USD

388.72

LTC/USD

58.57

НБУ 26.08.2020

USD/UAH

27.63

EUR/UAH

32.60

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США На США движется жуткий ураган: людей эвакуируют спасатели
commentss НОВОСТИ Все новости

На США движется жуткий ураган: людей эвакуируют спасатели

Эксперты Гидрометцентра ожидают, что к завтрашнему дню ураган "Лора" достигнет 4-балльной мощности и он обрушится в ближайшее время на Техас и Луизиану

сегодня, 20:29
Автор:

Екатерина Белоброва

Ураган "Лора", которому сейчас присвоена третья категория мощности по пятибалльной шкале, приближается к американским  штатам Техас и Луизиана. Об этом сообщает агентство "Инерфакс-Украина".

Согласно прогнозам гидрометцентра, позже в среду он усилится до четвертой категории и обрушится на южное побережье США.

На США движется жуткий ураган: людей эвакуируют спасатели

"Лора" движется со стороны Мексиканского залива, скорость порывов ветра достигает 185 км / ч.

Власти Техаса и Луизианы поручили осуществить эвакуацию нескольких тысяч человек, чьи жилища находятся в зоне максимального риска и влияния урагана.

Американский Красный Крест разместил почти 700 сотрудников и заготовил гуманитарную помощь в специально организованных убежищах на территории штатов.

Ураган уже прошел Кубу, а до этого - Гаити и Доминиканскую Республику, где погибли около 20 человек. На Доминикане из-за удара стихии вышло из строя электроснабжение, произошли сильные наводнения.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале лета в лесных регионах Прикарпатья разлились паводки, приведя к разрушению домов и даже человеческим жертвам.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!