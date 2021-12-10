На Tesla уже второй раз подают в суд из-за сексуальных домогательств: какая реакция компании

На компанию Tesla подали в суд за сексуальные домогательства во второй раз меньше чем за месяц. В двух исках речь шла о "вражеской рабочей среде" против женщин на заводах США. Об этом сообщает Reuters.

Логотип компании Tesla на автомобиле - Reuters

Эрика Клауд, работница конвейера Tesla, обвинила коллег, включая ее бывшего менеджера, в "постоянных и распространенных" сексуальных домогательствах по иску, поданному в Верховный суд округа Аламеда в Калифорнии в среду, 8 декабря.

Она утверждает, что менеджер обнимал и массировал ее, делая грубые и непристойные замечания. Она сказала, что сейчас испытывает месть со стороны других менеджеров после того, как пожаловалась команде персонала Tesla на неправомерное поведение.

Работники компании и другие обвиняемые подвергли ее "враждебной рабочей среде из-за неприязни к ее полу, и она испытала сексуальные домогательства", – говорится в иске.

В иске утверждается, что Tesla и другие обвиняемые не приняли меры по исправлению ситуации.

Компания Tesla не сразу ответила на электронные вопросы Reuters по поводу иска. Tesla не имеет отдела по связям с общественностью.

18 ноября другая женщина-работница Tesla, Джессика Барраза, подала иск против компании Tesla, утверждая о безудержных сексуальных домогательствах на ее главном заводе во Фримонте в Калифорнии.

"Распространенная культура сексуальных домогательств, включающая ежедневный шквал сексистского языка и поведения, включая частые объятия на заводе, известна руководителям и менеджерам и часто совершается ими же", – утверждается в иске.

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