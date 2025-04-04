На Трампа подали в суд: какие действия президента США требуют признать незаконными

Юридическая группа New Civil Liberties Alliance, поддерживаемая консерваторами, подала в суд на президента США Дональда Трампа из-за решения ввести масштабные санкции. Об этом сообщает Bloomberg.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным издания, истец обвинил Трампа в незаконном введении жестких тарифов на китайские товары.

Уточняется, что фирма NCLA представляет интересы небольшой розничной компании Simplified, которая специализируется на продаже канцелярских товаров. Иск был подан в федеральный суд во Флориде. Юристы отметили, что Трамп незаконно обошел Конгресс, введя пошлины в соответствии с Законом о чрезвычайных международных экономических полномочиях 1977 года.

Истец потребовал от суда вынесения постановления, которое могло бы признать действия президента США неконституционными и нарушающими административные правила.

В иске также указаны Министерство внутренней безопасности США и высшие должностные лица ведомства в качестве ответчиков. Ни в Белом доме, ни в министерстве обращение фирмы в суд не прокомментировали.

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