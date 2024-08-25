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На Трампа подают новый иск в суд: что сделал кандидат в президенты США

Дональд Трамп без разрешения использовал песню группы Foo Fighters на своем митинге.

сегодня, 14:25
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Автор:
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Slava Kot

Кандидат в президенты США Дональд Трамп пытается всеми способами убедить избирателей поддержать его. Недавно он снова незаконно использовал песню известной рок-группы Foo Fighters в своей предвыборной кампании. Представители американской группы уже объявили об иске на Трампа.

На Трампа подают новый иск в суд: что сделал кандидат в президенты США

Foo Fighters подает в суд на Трампа. Фото из открытых источников

На митинге Дональда Трампа в Аризоне прозвучала песня Foo Fighters — My Hero ("Мой герой"). Под нее на подиуме появился Роберт Кеннеди-младший и объявил, что снимает свою кандидатуру в некоторых штатах для поддержки Дональда Трампа.

На случай отреагировала группа Foo Fighters, которая сообщила, что хочет объяснить ситуацию.

"У Foo Fighters не спрашивали разрешения, и если бы спросили, они бы его не дали", – ответили представители американской группы.

Представитель группы добавил, что против кампании Дональда Трампа "принимаются ответные действия", а роялти, полученные от незаконного использования песни, будут переданы Камале Харрис.

Группа Foo Fighters присоединилась к длинному списку исполнителей, выступавших против использования их музыки Трампом без предварительного согласия. Ранее в этом месяце команда Селин Дион также публично отрицала, что предоставила разрешение Трампу на песню певицы My Heart Will Go On. В начале этого года гитарист The Smiths Джонни Марр подверг резкой критике Трампа после того, как на митинге прозвучал хит группы Please, Please, Please, Let Me Get What I Want.

Во время прошедшей предвыборной кампании с подобными заявлениями против Трампа о незаконном использовании песен выступили The Rolling Stones, Linkin Park, Black Sabbath, Aerosmith и другие группы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск провел один из самых масштабных опросов по Трампу и Харрис.

Также "Комментарии" писали о Мишеле Обаме, которая высмеяла Трампа за его заявления о темнокожих.



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