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На Трампа снова охотились: детали инцидента

Возле митинга Дональда Трампа полиция задержала мужчину с заряженным оружием

сегодня, 15:00
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Кравцев Сергей

В субботу состоялся очередной митинг кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Рядом с местом проведения встречи политика со сторонниками полиция задержала мужчину, у которого было заряжено оружие. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Associated Press.

На Трампа снова охотились: детали инцидента

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, мужчину с дробовиком, заряженным пистолетом и боеприпасами в своем автомобиле арестовали на пропускном пункте митинга возле Трампа в Южной Калифорнии.

В департаменте шерифа округа Риверсайд заявили, что подозреваемым оказался 49-летний житель Лас-Вегаса, который находился за рулем черного внедорожника и был остановлен сотрудниками полиции в городе Коачелла (к востоку от Лос-Анджелеса). По данным департамента, мужчина была арестован по подозрению в хранении заряженного огнестрельного оружия и магазина большой емкости.

"Этот инцидент не повлиял на  безопасность бывшего президента Трампа или участников мероприятия", — говорится в заявлении.

Позже в тот день мужчину отпустили под залог в размере 5 тысяч долларов. Теперь подозреваемый должен будет явиться в суд 2 января 2025 года.

Associated Press добавило, что после инцидента представителей СМИ, а также обладателей VIP-билетов направили через несколько перекрестков, на которых дежурили сотрудники правоохранительных органов штата и местных властей, после чего они прибыли на большую травянистую площадку, где водителей попросили открыть капоты и багажники, а каждый автомобиль был досмотрен офицером К-9.

Других обладателей общих билетов направили на площадку примерно в 3 милях от места проведения митинга, где их посадили в автобусы и отвезли на место.

Штаб Трампа не сразу отреагировал прокомментировать арест.

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