На Трампа жестко набросились из-за массированной атаки на Киев: какое срочное требование озвучено

После очередной масштабной российской атаки на Украину представители двухпартийной группы поддержки Украины в Конгрессе США призвали американскую администрацию ускорить предоставление военной помощи Киеву. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Совместное заявление обнародовали демократы Марси Каптур и Майк Квигли, а также республиканцы Брайан Фицпатрик и Джо Уилсон. Законодатели подчеркнули, что Украина должна как можно быстрее получить необходимое вооружение для защиты гражданского населения и противодействия российской агрессии. Они подчеркнули, что Палата представителей уже высказала четкую позицию по поводу необходимости дальнейшей поддержки Киева.

По информации издания, массированный российский удар вызвал острую реакцию среди американских политиков, в том числе представителей Республиканской партии. Конгрессмен Джо Уилсон заявил, что подобные атаки свидетельствуют о трудностях России на фронте, а эскалация обстрелов, по его мнению, демонстрирует стремление Кремля компенсировать военные неудачи.

В свою очередь член Комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Дон Бейкон призвал продолжить поставки Украине средств противовоздушной и противоракетной обороны. Он также выступил за дальнейшее ужесточение санкционного давления на Россию, чтобы ограничить ее возможности вести войну.

Заявления американских конгрессменов прозвучали после обращения президента Владимира Зеленского. Комментируя последствия массированной атаки на Киев, в результате которой погибли десятки человек, глава государства подчеркнул критическую потребность укрепления украинской системы ПВО. В частности, он заявил о необходимости получения лицензии на производство ракет для комплексов Patriot, что позволило существенно увеличить возможности Украины по перехвату баллистических ракет. Президент также выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны президента США Дональда Трампа.

Портал "Комментарии" ранее писал , что накануне саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре, союзники продолжают переговоры по тексту итоговой декларации. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, одной из главных тем дискуссий остаются формулировки о долгосрочной военной и финансовой поддержке Украины.