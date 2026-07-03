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На Трампа жорстко накинулися через масовану атаку на Київ: яку термінову вимогу озвучено

Заяви американських конгресменів прозвучали після звернення президента України Володимира Зеленського

3 липня 2026, 13:20
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Клименко Елена

Після чергової масштабної російської атаки на Україну представники двопартійної групи підтримки України в Конгресі США закликали американську адміністрацію прискорити надання військової допомоги Києву. Про це повідомляє Радіо Свобода.

На Трампа жорстко накинулися через масовану атаку на Київ: яку термінову вимогу озвучено

Фото: з відкритих джерел

Спільну заяву оприлюднили демократи Марсі Каптур і Майк Квіглі, а також республіканці Браян Фіцпатрік і Джо Вілсон. Законодавці наголосили, що Україна має якнайшвидше отримати необхідне озброєння для захисту цивільного населення та протидії російській агресії. Вони підкреслили, що Палата представників уже висловила чітку позицію щодо необхідності подальшої підтримки Києва.

За інформацією видання, масований російський удар викликав гостру реакцію серед американських політиків, зокрема представників Республіканської партії. Конгресмен Джо Вілсон заявив, що такі атаки свідчать про труднощі Росії на фронті, а ескалація обстрілів, на його думку, демонструє прагнення Кремля компенсувати військові невдачі.

Своєю чергою член Комітету Палати представників США з питань збройних сил Дон Бейкон закликав продовжити постачання Україні засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Він також виступив за подальше посилення санкційного тиску на Росію, щоб обмежити її можливості вести війну.

Заяви американських конгресменів прозвучали після звернення президента України Володимира Зеленського. Коментуючи наслідки масованої атаки на Київ, унаслідок якої загинули десятки людей, глава держави наголосив на критичній потребі зміцнення української системи ППО. Зокрема, він заявив про необхідність отримання ліцензії на виробництво ракет для комплексів Patriot, що дозволило б суттєво збільшити можливості України із перехоплення балістичних ракет. Президент також висловив сподівання на підтримку цієї ініціативи з боку президента США Дональда Трампа.

Портал "Коментарі" раніше писав, що напередодні саміту НАТО, який відбудеться 7–8 липня в Анкарі, союзники продовжують переговори щодо тексту підсумкової декларації. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела, однією з головних тем дискусій залишаються формулювання щодо довгострокової військової та фінансової підтримки України.



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