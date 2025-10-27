На встрече с Си Трамп озвучит ультиматум по Украине: впечатляющие детали

Президент США Дональд Трамп готовится к встрече с лидером Китая Си Цзиньпинем. Одной из главных тем переговоров, по его словам, станет война России против Украины. Трамп стремится убедить Пекин приобщиться к прекращению боевых действий, однако, по мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, китайского лидера нынешнее положение вещей вполне устраивает.

Фото: из открытых источников

Эксглава МИД считает, что Китай заинтересован в длительном истощении России — чтобы она не одержала победу, но и не потерпела поражения.

"Россия для Китая не является конкурентом, а лишь рынком сбыта своих товаров, вассалом. Пекин распоряжается Москвой, как ему это вздумается. Поэтому Си вряд ли от этого откажется", — объяснил Огрызко.

Он добавил, что характер диалога между Трампом и Си может быть достаточно напряженным, ведь американский президент не подвержен дипломатическим уступкам.

"Возможно, будь Байден, то ситуация была мягче. Он бы убеждал Пекин давить на Россию. Трамп этого не любит — он любит нападать. Разговор между ним и Си будет жесткий", — отметил дипломат.

По словам Огрызко, изменение позиции Трампа в отношении России означает, что теперь он будет говорить не об общих влияниях Китая на Кремль, а о конкретных действиях, которые Пекин предпримет, чтобы Путин прекратил войну против Украины.

Аналитик также подчеркнул, что происходит смещение акцентов в подходе США: Трамп может предложить Китаю выгодные торговые договоренности в обмен на уменьшение поддержки Москвы. Это, по его мнению, может стать основой перехода от конфронтации к экономическому партнерству между двумя сверхдержавами.

"Есть вполне логичные аргументы, почему США и Китаю следует сотрудничать и торговать, а не конфликтовать без причины. Думаю, Трамп может повлиять на Си, чтобы тот, по крайней мере, сократил или прекратил помощь России", — подчеркнул Огрызко.

