На зустрічі із Сі Трамп озвучить ультиматум щодо України: вражаючі деталі

Президент США Дональд Трамп готується до зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Однією з головних тем переговорів, за його словами, стане війна Росії проти України. Трамп прагне переконати Пекін долучитися до припинення бойових дій, проте, на думку колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огризка, китайського лідера нинішній стан речей цілком влаштовує.

Фото: з відкритих джерел

Ексглава МЗС вважає, що Китай зацікавлений у тривалому виснаженні Росії — щоб вона не здобула перемогу, але й не зазнала поразки.

"Росія для Китаю не є конкурентом, а лише ринком збуту своїх товарів, васалом. Пекін розпоряджається Москвою як йому це заманеться. Тому Сі навряд чи від цього відмовиться", — пояснив Огризко.

Він додав, що характер діалогу між Трампом і Сі може бути доволі напруженим, адже американський президент не схильний до дипломатичних поступок.

"Можливо, якби був Байден, то ситуація була м'якішою. Він би переконував Пекін тиснути на Росію. Трамп цього не любить — він полюбляє нападати. Розмова між ним і Сі буде жорстка", — зауважив дипломат.

За словами Огризка, зміна позиції Трампа щодо Росії означає, що тепер він говоритиме не про загальні впливи Китаю на Кремль, а про конкретні дії, які Пекін має здійснити, щоб Путін припинив війну проти України.

Аналітик також наголосив, що відбувається зміщення акцентів у підході США: Трамп може запропонувати Китаю вигідні торговельні домовленості в обмін на зменшення підтримки Москви. Це, на його думку, може стати основою для переходу від конфронтації до економічного партнерства між двома наддержавами.

"Є цілком логічні аргументи, чому США й Китаю варто співпрацювати та торгувати, а не конфліктувати без причини. Думаю, Трамп може вплинути на Сі, щоб той принаймні скоротив або припинив допомогу Росії", — підкреслив Огризко.

