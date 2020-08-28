На южное побережье США обрушился мощный ураган «Лаура»: есть жертвы и серьезные разрушения

Один из самых мощных ураганов в истории США "Лаура" приблизился к побережью страны и ударил по штату Луизиана. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Почти миллион домов и предприятий были обесточены, а кварталы города превратились в развалины. Ураган, которому была присвоена четвертая степень опасности, рушил дома, выбивая окна, срывая крыши, ломал и вырывал из земли деревья и опоры электропередач. Штормовая волна смывала все на своем пути, заливая побережье.

Фото Reuters

Сообщается, что "Лаура" разрушила памятник конфедератам перед зданием суда в городе Лейк-Чарльз. Именно этот монумент ранее безуспешно пытались демонтировать активисты по борьбе с расизмом.



В аэропорту города Лейк-Чарльз ураганный ветер поднимал в воздух и переворачивал самолеты. На местной телестанции KPLC-TV упала часть телебашни.

Ураган повредил химическое предприятие, в результате аварии произошла утечка химикатов, используемых при производстве моющих средств.

Максимальная скорость ветра достигала более 240 км/ч. Спустя половину суток после выхода на сушу “Лаура” "угомонилась", превратившись в тропический шторм. Сейчас о на движется по направлению к штату Арканзас.

На данный момент известно о гибели как минимум шести человек, среди которых 14-летняя девочка, которую задавило упавшее дерево.

Напомним, ранее "Комментарии" опубликовали фотографии последствий тропического шторма "Лаура".

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