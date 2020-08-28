На южное побережье США обрушился мощный ураган «Лаура»: есть жертвы и серьезные разрушения

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Дмитрий Симоненко
Один из самых мощных ураганов в истории США
"Лаура" приблизился к побережью страны и ударил по штату Луизиана. Об
этом сообщает агентство The Associated Press.
Почти миллион домов и предприятий были обесточены, а кварталы города превратились в развалины. Ураган, которому была присвоена четвертая степень опасности, рушил дома, выбивая окна, срывая крыши, ломал и вырывал из земли деревья и опоры электропередач. Штормовая волна смывала все на своем пути, заливая побережье.
Фото Reuters
Сообщается, что "Лаура" разрушила памятник конфедератам перед зданием суда в городе Лейк-Чарльз. Именно этот монумент ранее безуспешно пытались демонтировать активисты по борьбе с расизмом.
В аэропорту города Лейк-Чарльз ураганный ветер поднимал в
воздух и переворачивал самолеты. На
местной телестанции KPLC-TV упала часть телебашни.
Ураган повредил химическое предприятие, в результате
аварии произошла утечка химикатов,
используемых при производстве моющих средств.
Максимальная скорость ветра достигала более 240 км/ч.
Спустя половину суток после выхода на сушу “Лаура” "угомонилась", превратившись
в тропический шторм.
На данный момент известно о гибели как минимум шести
человек, среди которых 14-летняя девочка, которую задавило упавшее дерево.
Напомним, ранее "Комментарии" опубликовали фотографии
последствий тропического шторма "Лаура".
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