Опубликованы ужасающие фото последствий тропического шторма «Лаура» в США

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Татьяна Веремеева
Ураган "Лаура ослаб и теперь является тропическим штормом. Об этом сообщает
CNN со ссылкой на
данные Национального центра ураганов США.
Шторм, который впервые стал ураганом во вторник утром, прошел через период
быстрой интенсификации и за ночь вышел на сушу как шторм четвертой категории. Центр
"Лауры" сейчас расположен над Северной Луизианой, сегодня он проследует в
Арканзас и продолжит ослабевать.
Несмотря на то, что Лаура теперь просто тропический шторм, он все еще несет
ряд опасностей, включая тропические штормовые ветры, изолированные торнадо и
сильный дождь. В выходные в долине Миссисипи и долине Огайо прогнозируется
выпадение осадков в общей сложности от 10 до 20 см, что приведет к внезапному
наводнению.
Очистка наиболее пострадавших районов может занять недели или месяцы. По
меньшей мере 806 828 потребителей остаются без электричества в Луизиане и
Техасе.
Из-за шторма "Лаура" многие люди вынуждены были покинуть свои дома. Разрушены сотни зданий, а дороги залиты водой. 13 аэропортов сейчас приостановили полеты.
Напомним, власти Техаса и Луизианы поручили осуществить эвакуацию
нескольких тысяч человек, чьи жилища находятся в зоне максимального риска и
влияния урагана.
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