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Главная Новости Мир США Опубликованы ужасающие фото последствий тропического шторма «Лаура» в США
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Опубликованы ужасающие фото последствий тропического шторма «Лаура» в США

Улицы залиты водой, дома разрушены и десятки городов остались без электричества

сегодня, 01:50
Автор:

Татьяна Веремеева

Ураган "Лаура ослаб и теперь является тропическим штормом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные Национального центра ураганов США.

Шторм, который впервые стал ураганом во вторник утром, прошел через период быстрой интенсификации и за ночь вышел на сушу как шторм четвертой категории. Центр "Лауры" сейчас расположен над Северной Луизианой, сегодня он проследует в Арканзас и продолжит ослабевать.

Опубликованы ужасающие фото последствий тропического шторма «Лаура» в США

Несмотря на то, что Лаура теперь просто тропический шторм, он все еще несет ряд опасностей, включая тропические штормовые ветры, изолированные торнадо и сильный дождь. В выходные в долине Миссисипи и долине Огайо прогнозируется выпадение осадков в общей сложности от 10 до 20 см, что приведет к внезапному наводнению.

Очистка наиболее пострадавших районов может занять недели или месяцы. По меньшей мере 806 828 потребителей остаются без электричества в Луизиане и Техасе.

Из-за шторма "Лаура" многие люди вынуждены были покинуть свои дома. Разрушены сотни зданий, а дороги залиты водой. 13 аэропортов сейчас приостановили полеты.

Напомним, власти Техаса и Луизианы поручили осуществить эвакуацию нескольких тысяч человек, чьи жилища находятся в зоне максимального риска и влияния урагана.


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