На Западе назвали 4 причины, почему Трамп резко изменил свою позицию по Украине

Президент США Дональд Трамп внезапно перешёл от давления на Украину с требованием уступить территории к заявлениям о том, что она способна вернуть себе всю свою землю. И для такого кардинального разворота от трактовки переговоров как наиболее практичного решения поддержке Украины есть несколько причин. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Sky News".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Первая причина объясняется тем, что Трамп мог увидеть военные и экономические реалии на местах. Россия платит высокую цену за войну, как в плане людских ресурсов, так и в плане финансов. При этом Трамп признал, что Москва испытывает "серьёзные экономические трудности", что подкрепляет аргументы в пользу победы Украины с помощью Запада.

Вторая причина — свою роль сыграло влияние союзников. Европейские лидеры массово посещали Вашингтон, чтобы призвать Трампа к осторожности в отношениях с Путиным. Кроме того, европейские страны НАТО увеличили помощь Украине, что ещё больше ослабило риторику Трампа о том, что Америка несёт финансовое бремя.

Третья причина – это может быть связано с внутренней политикой, поскольку президента США сейчас находится под пристальным вниманием обеих партий из-за своего "слишком мягкого" подхода к России.

Также журналисты "Sky News" обратили внимание на ещё один фактор, который стоит учитывать – переговорная тактика Трампа.

"Трамп часто меняет позиции ради усиления влияния. Разговоры о компромиссе, возможно, были стратегией для привлечения Украины и России к переговорам, но, поскольку Россия не проявляет готовности к компромиссу, его расчет снова сместился в сторону восстановления Украины", — пишет издание.

