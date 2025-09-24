logo_ukra

Світ США На Заході назвали 4 причини, чому Трамп різко змінив свою позицію щодо України
НОВИНИ

На Заході назвали 4 причини, чому Трамп різко змінив свою позицію щодо України

Президент США знову показав, що він схильний часто змінювати свою думку

24 вересня 2025, 08:00
Автор:
Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп раптово перейшов від тиску на Україну з вимогою поступитися територією заявам про те, що вона здатна повернути собі всю свою землю. І для такого кардинального розвороту від трактування переговорів як найбільш практичного вирішення підтримки України є кілька причин. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в матеріалі "Sky News".

На Заході назвали 4 причини, чому Трамп різко змінив свою позицію щодо України

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Перша причина пояснюється тим, що Трамп міг побачити військові та економічні реалії на місцях. Росія платить високу ціну війну, як у плані людських ресурсів, і у плані фінансів. При цьому Трамп визнав, що Москва зазнає "серйозних економічних труднощів", що підкріплює аргументи на користь перемоги України за допомогою Заходу.

Друга причина — свою роль відіграв вплив союзників. Європейські лідери масово відвідували Вашингтон, щоб закликати Трампа до обережності у відносинах із Путіним. Крім того, європейські країни НАТО збільшили допомогу Україні, що ще більше послабило риторику Трампа про те, що Америка зазнає фінансового тягаря.

Третя причина – це може бути пов'язано із внутрішньою політикою, оскільки президента США зараз перебуває під пильною увагою обох партій через свій "надто м'який" підхід до Росії.

Також журналісти Sky News звернули увагу на ще один фактор, який варто враховувати – переговорна тактика Трампа.

"Трамп часто змінює позиції задля посилення впливу. Розмови про компроміс, можливо, були стратегією для залучення України та Росії до переговорів, але оскільки Росія не виявляє готовності до компромісу, його розрахунок знову змістився у бік відновлення України", — пише видання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Зеленський публічно дорікнув Сі за допомогу Путіну у війні: що заявив в ООН.




Джерело: https://news.sky.com/story/why-emboldened-donald-trump-has-changed-his-stance-on-ukraine-13436964
