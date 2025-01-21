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На Западе назвали две причины, почему Трамп не упомянул об Украине во время инаугурационной речи

Трамп неоднократно обещал достичь мира, в том числе, говоря о войне в Украине

сегодня, 08:30
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Кравцев Сергей

Новый президент США Дональд Трамп во время своего первого обращения к американской нации на церемонии инаугурации 20 января не вспомнил об Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "CNN", где детально разобрали слова Трампа.

На Западе назвали две причины, почему Трамп не упомянул об Украине во время инаугурационной речи

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Мы будем измерять свой успех не только битвами, которые мы выигрываем, но и войнами, которые мы заканчиваем, и, что самое важное, войнами, в которых мы никогда не участвуем", — заявил Трамп.

Это заявление было ближайшим к упоминанию об Украине, которая до недавнего времени казалась одним из главных направлений его внешней политики. Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал достичь мира: сначала до своей инаугурации, затем в первые 24 часа после вступления в должность, а позже — в течение шести месяцев. В его выступлении упоминались Панама, Китай, Мексика, Израиль и даже Марс, но Украина и Россия остались без внимания.

"CNN" пишет, что такое молчание можно объяснить по-разному, но есть две самые очевидные причины. Во-первых, после получения исполнительной власти Трамп мог решить воздержаться от комментариев относительно своей позиции и сроков завершения войны. Это кажется наиболее рациональным подходом, учитывая сложность задачи и нежелательность создавать дополнительное давление в виде публичных обязательств.

Во-вторых, возможно, Трамп осознал масштабность проблемы и понял, что его идея быстрой победы недостижима в краткосрочной перспективе. Вероятно, он готов принять длительный и сложный процесс, который может пойти на пользу амбициям российского правителя Владимира Путина. В таком сценарии Трамп и его союзники могут потерять энергию, единство и терпение, соглашаясь на компромиссный и неидеальный результат, который удовлетворит аппетиты Москвы к новым территориям и влиянию.

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