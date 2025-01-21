Завершение войны в Украине за 24 часа отменяется: что теперь заявил Трамп в Овальном кабинете

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что война между РФ и Украиной должна завершиться "как можно быстрее". И рассказал о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
После своей инаугурации 20 января Дональд Трамп в Овальном кабинете высказался в разговоре с журналистами о намерениях добиться завершения российско-украинской войны.
Вспоминая свои заявления как кандидата на президентских выборах о том, что он может положить конец войне в Украине в течение 24 часов после вступления в должность, Трамп отметил, что у него еще есть полдня, чтобы достичь цели.
Также Трамп рассказал, что планирует встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным после того, как переговоры между командами будут налажены. И добавил, что процесс уже начался.
Отметим, в свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной возможно лишь при условии, если обе стороны будут готовы к компромиссам. Такое заявление Рубио сделал во время общения с журналистами сразу после утверждения в должности госсекретаря США, сообщает "CNN".
Рубио отметил, что достижение мира является приоритетом для администрации президента Дональда Трампа, но этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок с обеих сторон.
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