Завершение войны в Украине за 24 часа отменяется: что теперь заявил Трамп в Овальном кабинете

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что война между РФ и Украиной должна завершиться "как можно быстрее". И рассказал о планах встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным после того, как соответствующие переговоры будут налажены. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

После своей инаугурации 20 января Дональд Трамп в Овальном кабинете высказался в разговоре с журналистами о намерениях добиться завершения российско-украинской войны.

"Мы постараемся сделать это как можно скорее. Вы знаете, война с Украиной и Россией не должна была начинаться", — сказал новый президент США.

Вспоминая свои заявления как кандидата на президентских выборах о том, что он может положить конец войне в Украине в течение 24 часов после вступления в должность, Трамп отметил, что у него еще есть полдня, чтобы достичь цели.

Также Трамп рассказал, что планирует встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным после того, как переговоры между командами будут налажены. И добавил, что процесс уже начался.

Отметим, в свою очередь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прекращение войны между Россией и Украиной возможно лишь при условии, если обе стороны будут готовы к компромиссам. Такое заявление Рубио сделал во время общения с журналистами сразу после утверждения в должности госсекретаря США, сообщает "CNN".

Рубио отметил, что достижение мира является приоритетом для администрации президента Дональда Трампа, но этот процесс будет сложным и потребует значительных уступок с обеих сторон.

"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это вполне понятно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, который продвигает мир и прекращает конфликты, и это также будет сложно. Это сложные вещи. Я не хочу и не могу определить временные рамки, кроме того, что каждый раз, когда вы пытаетесь положить конец конфликту между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждая сторона должна будет чем-то уступить", – отметил глава Госдепа.



