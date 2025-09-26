На Западе назвали главную ошибку Путина: какую часть сделки не выполнил диктатор

Президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину шансы доказать свою заинтересованность в мире. Но вместо того, чтобы воспользоваться возможностью положить конец войне, российский диктатор просто тянул время и водил Трампа за нос. А после встречи на Аляске и вовсе наплевал на все обязательства. Как передает портал "Комментарии", об этом в колонке для The Washington Post пишет сотрудник Американского института предпринимательства и бывший главный спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

"Главной ошибкой Путина было то, что он принял приглашение Трампа посетить саммит на Аляске в прошлом месяце… Негласное соглашение заключалось в том, что после визита на Аляску состоится двусторонняя встреча Путина и президента Украины Владимира Зеленского, а затем трёхсторонняя встреча трёх лидеров. Путин наслаждался помпой и церемонностью, присвоил себе престиж, дарованный ему Трампом, и нарушил свою часть сделки, резко усилив бомбардировки мирного населения", — пишет аналитик.

Кроме того, на Аляске Дональд Трамп лично вручил Владимиру Путину трогательное письмо от жены с призывом к миру ради детей, пострадавших от войны. Путин ответил бомбардировкой детского сада – пощёчиной первой леди, — подчеркивает обозреватель.

