На Заході назвали головну помилку Путіна: яку частину угоди не виконав диктатор

Президент США Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну шанси довести свою зацікавленість у світі. Але замість того, щоб скористатися нагодою покласти край війні, російський диктатор просто тягнув час і водив Трампа за ніс. А після зустрічі на Алясці взагалі наплював на всі зобов'язання. Як передає портал "Коментарі", про це у колонці для The Washington Post пише співробітник Американського інституту підприємництва та колишній головний спічрайтер президента Джорджа Буша-молодшого Марк Тіссен.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

"Головною помилкою Путіна було те, що він прийняв запрошення Трампа відвідати саміт на Алясці минулого місяця... Негласна угода полягала в тому, що після візиту на Аляску відбудеться двостороння зустріч Путіна і президента України Володимира Зеленського, а потім тристороння зустріч трьох лідерів. Путін насолоджувався помпою і церемонністю, привласнив собі престиж, дарований йому Трампом, і порушив свою частину угоди, різко посиливши бомбардування мирного населення", — пише аналітик.

Крім того, на Алясці Дональд Трамп особисто вручив Володимиру Путіну зворушливий лист від дружини із закликом до миру заради дітей, які постраждали від війни. Путін відповів бомбардуванням дитячого садка – ляпасом першої леді, — наголошує оглядач.

