Головна Новини Світ США На Заході назвали головну помилку Путіна: яку частину угоди не виконав диктатор
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході назвали головну помилку Путіна: яку частину угоди не виконав диктатор

Після візиту на Аляску мала відбутися двостороння зустріч Путіна та президента України Володимира Зеленського, але Кремль від неї відмовився

26 вересня 2025, 16:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп дав російському диктатору Володимиру Путіну шанси довести свою зацікавленість у світі. Але замість того, щоб скористатися нагодою покласти край війні, російський диктатор просто тягнув час і водив Трампа за ніс. А після зустрічі на Алясці взагалі наплював на всі зобов'язання. Як передає портал "Коментарі", про це у колонці для The Washington Post пише співробітник Американського інституту підприємництва та колишній головний спічрайтер президента Джорджа Буша-молодшого Марк Тіссен.

На Заході назвали головну помилку Путіна: яку частину угоди не виконав диктатор

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

"Головною помилкою Путіна було те, що він прийняв запрошення Трампа відвідати саміт на Алясці минулого місяця... Негласна угода полягала в тому, що після візиту на Аляску відбудеться двостороння зустріч Путіна і президента України Володимира Зеленського, а потім тристороння зустріч трьох лідерів. Путін насолоджувався помпою і церемонністю, привласнив собі престиж, дарований йому Трампом, і порушив свою частину угоди, різко посиливши бомбардування мирного населення", — пише аналітик.

Крім того, на Алясці Дональд Трамп особисто вручив Володимиру Путіну зворушливий лист від дружини із закликом до миру заради дітей, які постраждали від війни. Путін відповів бомбардуванням дитячого садка – ляпасом першої леді, — наголошує оглядач.

Читайте також на порталі "Коментарі" — заява президента США Дональда Трампа, яка пролунала цього тижня, про те, що Україна може повернути всі свої території за підтримки Європейського Союзу та НАТО, є надуманою. Військові експерти, чиновники та дипломати, які працюють у цьому регіоні, дотримуються думки, що цього не станеться, якщо не буде кардинальної зміни реакції Альянсу на окупаційні дії Росії. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Washington Post.




Джерело: https://www.washingtonpost.com/opinions/2025/09/25/trump-ukraine-putin-nato-warning/
