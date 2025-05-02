Сейчас, когда уже становится очевидным, что именно российский диктатор Владимир Путин противится скорейшему прекращению войны против Украины главный выбор, который предстоит сделать президенту США Дональду Трампу, — это бросить вызов дерзкому диктатору. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "NYT".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, хотя ранее Дональд Трамп продемонстрировал готовность пойти на большие уступки Владимиру Путину, в том числе признав российский контроль над Крымом, он дал понять, что Путин просит слишком многого.

"Раздражение, нетерпение и даже разочарование Трампа в отношении Путина значительно возросли", — сказал экс-посол США в Украине Уильям Б. Тейлор-младший.

Дональд Трамп теперь может быть менее "зависимым" от российского лидера, чем в свой первый срок, сказал Тейлор, и поэтому более готов бросить ему вызов.

В материале говорится, что есть и другая сторона медали. Трамп годами добивался расположения Путина, публично оправдывая свою военную агрессию и даже отвергая обвинения в том, что Путин замешан в коррупции, убийствах и военных преступлениях, пишет издание.

"В худшем случае для Украины Трамп объявит о прекращении помощи США Киеву и даст Путину "зеленый свет" на эскалацию своего наступления. Но это подвергает Трампа риску "потерять" Украину в результате кровавой и хаотичной военной катастрофы, которая может затмить хаос вывода войск США из Афганистана в 2021 году, который Трамп называет национальным унижением", — отмечает NYT.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия и Украина должны все равно сесть за стол переговоров и прекратить эту ожесточенную войну, ведь обе стороны теряют очень много людей. Для того, чтобы мотивировать стороны одуматься и прекратить войну у президента США Дональда Трампа есть важный козырь – одна из лучших сделок 21 века. Об этом в интервью Брэту Байеру из Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.



