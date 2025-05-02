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На Западе назвали главный выбор, который предстоит сделать Трампу по Украине

NYT пишет о том, что Трамп сделал резкий "зигзаг" от Путина к Зеленскому, но есть опасный нюанс

2 мая 2025, 14:25
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Кравцев Сергей

Сейчас, когда уже становится очевидным, что именно российский диктатор Владимир Путин противится скорейшему прекращению войны против Украины главный выбор, который предстоит сделать президенту США Дональду Трампу, — это бросить вызов дерзкому диктатору. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "NYT". 

На Западе назвали главный выбор, который предстоит сделать Трампу по Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, хотя ранее Дональд Трамп продемонстрировал готовность пойти на большие уступки Владимиру Путину, в том числе признав российский контроль над Крымом, он дал понять, что Путин просит слишком многого.

"Раздражение, нетерпение и даже разочарование Трампа в отношении Путина значительно возросли", — сказал экс-посол США в Украине Уильям Б. Тейлор-младший. 

Дональд Трамп теперь может быть менее "зависимым" от российского лидера, чем в свой первый срок, сказал Тейлор, и поэтому более готов бросить ему вызов.

В материале говорится, что есть и другая сторона медали. Трамп годами добивался расположения Путина, публично оправдывая свою военную агрессию и даже отвергая обвинения в том, что Путин замешан в коррупции, убийствах и военных преступлениях, пишет издание.

"В худшем случае для Украины Трамп объявит о прекращении помощи США Киеву и даст Путину "зеленый свет" на эскалацию своего наступления. Но это подвергает Трампа риску "потерять" Украину в результате кровавой и хаотичной военной катастрофы, которая может затмить хаос вывода войск США из Афганистана в 2021 году, который Трамп называет национальным унижением", — отмечает NYT.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия и Украина должны все равно сесть за стол переговоров и прекратить эту ожесточенную войну, ведь обе стороны теряют очень много людей. Для того, чтобы мотивировать стороны одуматься и прекратить войну у президента США Дональда Трампа есть важный козырь – одна из лучших сделок 21 века. Об этом в интервью Брэту Байеру из Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.




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Источник: https://www.nytimes.com/2025/05/01/us/politics/trump-ukraine-russia-zelensky.html
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