Вэнс назвал главный козырь, который есть у Трампа, чтобы положить конец войне в Украине

Россия и Украина должны все равно сесть за стол переговоров и прекратить эту ожесточенную войну, ведь обе стороны теряют очень много людей. Для того, чтобы мотивировать стороны одуматься и прекратить войну у президента США Дональда Трампа есть важный козырь – одна из лучших сделок 21 века. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Брэту Байеру из Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников

Представитель команды Трампа также высказал мнение, что в ближайшее время война в Украине не закончится.

По словам Вэнса, сейчас каждая сторона знает, какие условия достижения мира выдвигает оппонент. И теперь все "зависит от россиян и украинцев".

"Они должны прийти к согласию и остановить этот жестокий, жестокий конфликт. Это никуда не денется, Брэт. Это не закончится в ближайшее время. Да, украинцы злятся, потому что на них напали. Но они продолжают терять тысячи солдат за несколько миль территории. Я надеюсь, что обе стороны одумаются. И если они это сделают, это потому, что Дональд Трамп предложил одну из лучших сделок 21 века", – добавил Вэнс.

Отметим, Джей Ди Вэнс также сделал заявление о том, что между позициями Украины и России остается "очень большая пропасть" и это несмотря на обоюдные заявления о готовности начать мирные переговоры.

При этом вице-президент отметил, что администрация Трампа все еще пытается остановить войну.

"Он хотел бы довести российско-украинский конфликт до долгосрочного решения, где не будет 5000 человек, которые погибают каждую неделю с обеих сторон этого конфликта", — сказал Вэнс.

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