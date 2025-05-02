Вэнс назвал главный козырь, который есть у Трампа, чтобы положить конец войне в Украине

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Кравцев Сергей
Россия и Украина должны все равно сесть за стол переговоров и прекратить эту ожесточенную войну, ведь обе стороны теряют очень много людей. Для того, чтобы мотивировать стороны одуматься и прекратить войну у президента США Дональда Трампа есть важный козырь – одна из лучших сделок 21 века. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Брэту Байеру из Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Джей Ди Вэнс. Фото из открытых источников
Представитель команды Трампа также высказал мнение, что в ближайшее время война в Украине не закончится.
По словам Вэнса, сейчас каждая сторона знает, какие условия достижения мира выдвигает оппонент. И теперь все "зависит от россиян и украинцев".
Отметим, Джей Ди Вэнс также сделал заявление о том, что между позициями Украины и России остается "очень большая пропасть" и это несмотря на обоюдные заявления о готовности начать мирные переговоры.
При этом вице-президент отметил, что администрация Трампа все еще пытается остановить войну.
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