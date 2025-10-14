На Западе назвали новый ультиматум, который Трамп озвучил Путину

Президент США Дональд Трамп фактически поставил российскому диктатору Владимиру Путину новый ультиматум. Если тот не прекратит войну, пригрозил доставить "Томагавки" Киеву. Для подтверждения решительности своих слов Трамп уже активизировал обмен разведданными с ВСУ для содействия их дальним ударам по российским энергетическим объектам. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Telegraph".

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Авторы публикации обратили внимание, что в своем выступлении в парламенте Израиля Трамп заявил, что теперь сосредоточит свои усилия на посредничестве в достижении соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Издание отметило, что угрозы в адрес Путина последовали от Трампа после телефонного разговора с Зеленским, и позиции двух лидеров все больше сближаются.

Журналисты напомнили, что Кремль уже предостерег Белый дом от поставок "Томагавков" и заявил, что этот шаг разорвет отношения с Вашингтоном. Однако Путин и его топ-чиновники воздержались от прямой критики Трампа из-за ракет в надежде, что им все еще удастся убедить его отступить.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия не сможет нанести ядерный удар, даже, если бы в Кремле очень хотели этого. Все дело в том, что Москва не может принимать такие решения без согласования с Китаем, а Пекин, как известно, против применения ядерного оружия. Против этого также другие страны, которые имеют влияние на Москву. Об этом заявил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Глава ЦПД отмечает, вместе с тем россияне откровенно боятся крылатых ракет Tomahawk, которые США могут передать Украине. поэтому и прибегают к традиционной манере – шантажа ядерным оружием. Как пояснил Коваленко, Россия пытается активно раскручивать тему ядерных угроз в ответ на обсуждение поставки крылатых ракет Tomahawk Украине. Для этого Кремль даже привлек белорусского диктатора Александра Лукашенко.



