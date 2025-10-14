На Заході назвали новий ультиматум, який Трамп озвучив Путіну

Президент США Дональд Трамп фактично поставив російському диктатору Володимиру Путіну новий ультиматум. Якщо той не припинить війну, погрожував доставити "Томагавки" Києву. Для підтвердження рішучості своїх слів Трамп уже активізував обмін розвідданими з ЗСУ для сприяння їхнім дальнім ударам по російських енергетичних об'єктах. Як передає портал "Коментарі", про це пише The Telegraph.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

Автори публікації звернули увагу, що у своєму виступі у парламенті Ізраїлю Трамп заявив, що тепер зосередить свої зусилля на посередництві у досягненні угоди про припинення війни РФ проти України.

Видання зазначило, що погрози на адресу Путіна були від Трампа після телефонної розмови з Зеленським, і позиції двох лідерів дедалі більше зближуються.

Журналісти нагадали, що Кремль вже застеріг Білий дім від постачання "Томагавків" і заявив, що цей крок розірве стосунки з Вашингтоном. Однак Путін і його топ-чиновники утрималися від прямої критики Трампа через ракети, сподіваючись, що їм все ще вдасться переконати його відступити.

Глава ЦПД зазначає, що разом з тим росіяни відверто бояться крилатих ракет Tomahawk, які США можуть передати Україні. тому і вдаються до традиційної манери – шантажу ядерною зброєю. Як пояснив Коваленко, Росія намагається активно розкручувати тему ядерних загроз у відповідь на обговорення постачання крилатих ракет Tomahawk до України. Для цього Кремль навіть залучив білоруського диктатора Олександра Лукашенка.



