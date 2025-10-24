На Западе назвали шокирующую причину изменения отношения Трампа к Путину и мощного удара по РФ

Внезапное решение президента США Дональда Трампа о введении нового пакета санкций против России удивило даже некоторых высокопоставленных чиновников Белого дома. Однако, как отмечает CNN, это явилось результатом его постепенного осознания того, что позиция российского президента Владимира Путина относительно прекращения войны в Украине после саммита на Аляске осталась неизменной.

Фото: из открытых источников

По словам одного из представителей администрации, не существовало конкретного момента, резко повлиявшего на решение Трампа. Его позиция формировалась под влиянием многих разочарований, связанных с отказом Путина приостановить военные действия.

"Трамп месяцами говорил советникам, как однажды он решит, что пора принять более решительные меры в Россию. И вот президент намекнул: его 'инстинкты' подсказывают ему, что пора двигаться в другом направлении с Путиным", — сообщает CNN.

Стоит отметить, что за несколько часов до оглашения санкций Россия нанесла удар по детскому саду в Харькове, что еще больше подчеркнуло необходимость решительных действий.

"Это [введение санкций] было кульминацией добрых разговоров [с Путиным], чтение газет и наблюдение за тем, как Россия все еще масштабно бомбит Украину", — добавил чиновник.

Кроме того, на решение Трампа повлиял его успех в Газе, который, по его мнению, стал возможным после усиленного давления на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Жесткость привела к действиям", — подчеркнул собеседник.

Как уже писали "Комментарии", российский диктатор Владимир Путин не согласится ни на одно мирное соглашение, кроме полной капитуляции Украины, убежден эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.