На Заході назвали шокуючу причину зміни ставлення Трампа до Путіна і потужного удару по РФ
На Заході назвали шокуючу причину зміни ставлення Трампа до Путіна і потужного удару по РФ

Насправді Трамп добре усвідомлював, що Путін не має наміру зупиняти війну, і очікував на слушний момент для дій.

24 жовтня 2025, 08:20
Раптове рішення президента США Дональда Трампа про введення нового пакету санкцій проти Росії здивувало навіть деяких високопоставлених чиновників Білого дому. Проте, як зазначає CNN, це стало результатом його поступового усвідомлення того, що позиція російського президента Володимира Путіна щодо припинення війни в Україні після саміту на Алясці залишилася незмінною.

На Заході назвали шокуючу причину зміни ставлення Трампа до Путіна і потужного удару по РФ

За словами одного з представників адміністрації, не існувало конкретного моменту, який різко вплинув на рішення Трампа. Його позиція формувалася під впливом багатьох розчарувань, пов’язаних із відмовою Путіна зупинити військові дії.

"Трамп місяцями говорив радникам, як одного дня він вирішить, що настав час вжити рішучіших заходів до Росії. І ось президент натякнув: його 'інстинкти' підказують йому, що настав час рухатися в іншому напрямку з Путіним", — повідомляє CNN.

Варто зазначити, що за кілька годин до оголошення санкцій Росія завдала удару по дитячому садку в Харкові, що ще більше підкреслило необхідність рішучих дій.

"Це [запровадження санкцій] була кульмінацією добрих розмов [з Путіним], читання газет і спостереження за тим, як Росія все ще масштабно бомбардує Україну", — додав чиновник. 

Крім того, на рішення Трампа вплинув його успіх у Газі, який, на його думку, став можливим після посиленого тиску на прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху.

"Жорсткість призвела до дій", — підкреслив співрозмовник. 

Як вже писали "Коментарі", російський диктатор Володимир Путін не погодиться на жодну мирну угоду, окрім повної капітуляції України, переконаний експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.



