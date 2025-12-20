На Западе объяснили любовь Уиткоффа к РФ: кем оказался главный переговорщик Трампа

Крупный нью-йоркский девелопер Стив Уиткофф неожиданно стал ключевым международным переговорщиком действующего президента США, несмотря на отсутствие у него опыта и компетенций в сфере геополитики. Как пишет The Wall Street Journal, стремительный взлет его политической роли объясняется не только личной дружбой с Дональдом Трампом, но и интересами Кремля.

Стив Уиткофф. Фото: из открытых источников

После возвращения Трампа в Белый дом Уиткофф был назначен спецпосланником по Ближнему Востоку – прежде всего из-за его деловых связей в Саудовской Аравии. Курировать же вопросы российско-украинской войны изначально должен был Кит Келлог. Однако, по данным издания, именно вмешательство Москвы привело к тому, что Уиткофф быстро оказался главным контактным лицом США в диалоге с Россией, тогда как Келлога фактически отодвинули в сторону.

WSJ отмечает, что традиционная система американо-российских контактов, выстроенная после Второй мировой войны и опиравшаяся на опытных дипломатов, разведслужбы и строгие протоколы, при Трампе была разрушена. Сейчас у США нет посла в Москве и профильного помощника госсекретаря, а переговоры с РФ ведет бизнесмен, который отказался даже от брифингов ЦРУ по России.

За неполный год Уиткофф шесть раз побывал в РФ и ни разу – в Украине. Источники издания утверждают, что Владимир Путин, изучив окружение Трампа, счел Келлога слишком проукраинским, тогда как Уиткофф показался более удобной фигурой. Переговоры о его переходе на российско-украинское направление велись через Саудовскую Аравию при посредничестве Кирилла Дмитриева.

Отказ Уиткоффа от "московских правил" и даже от штатного переводчика Госдепа лишь упростил Кремлю задачу. После серии встреч он регулярно заявлял о "стремлении России к миру", что, по мнению WSJ, стало результатом умело выстроенной стратегии Москвы.

