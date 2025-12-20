На Заході пояснили любов Віткоффа до РФ: ким виявився головний переговорник Трампа

Великий нью-йоркський девелопер Стів Віткофф несподівано став ключовим міжнародним переговорником чинного президента США, незважаючи на відсутність у нього досвіду та компетенцій у сфері геополітики. Як пише The Wall Street Journal, стрімкий зліт його політичної ролі пояснюється не лише особистою дружбою з Дональдом Трампом, а й інтересами Кремля.

Стів Віткофф. Фото: з відкритих джерел

Після повернення Трампа до Білого дому Віткофф був призначений спецпосланцем Близького Сходу – насамперед через його ділові зв'язки в Саудівській Аравії. Курувати ж питання російсько-української війни спочатку мав Кіт Келлог. Проте, за даними видання, саме втручання Москви призвело до того, що Віткофф швидко виявився головною контактною особою США в діалозі з Росією, тоді як Келлога фактично відсунули убік.

WSJ зазначає, що традиційна система американо-російських контактів, вибудована після Другої світової війни і яка спиралася на досвідчених дипломатів, розвідслужби та суворі протоколи, при Трампі була зруйнована. Зараз у США немає посла в Москві та профільного помічника держсекретаря, а переговори з РФ веде бізнесмен, який відмовився навіть від брифінгів ЦРУ щодо Росії.

За неповний рік Віткофф шість разів побував у РФ і жодного разу – в Україні. Джерела видання стверджують, що Володимир Путін, вивчивши оточення Трампа, вважав Келлога занадто проукраїнським, тоді як Віткофф здався зручнішою фігурою. Переговори про його перехід на російсько-український напрямок велися через Саудівську Аравію за посередництва Кирила Дмитрієва.

Відмова Віткоффа від "московських правил" і навіть від штатного перекладача Держдепу лише спростила Кремлю завдання. Після серії зустрічей він регулярно заявляв про "прагнення Росії до світу", що, на думку WSJ, стало результатом вміло збудованої стратегії Москви.

