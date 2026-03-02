logo

На Западе откровенно рассказали, почему стратегия Трампа по отношению к Ирану рискует провалиться
На Западе откровенно рассказали, почему стратегия Трампа по отношению к Ирану рискует провалиться

Авиаудары вместо вторжения и ставка на «спонтанную демократию» могут обернуться хаосом для всего Ближнего Востока

2 марта 2026, 15:51
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Когда США начали военные кампании в Афганистан в 2001 году и в Ирак в 2003-м, у Вашингтона была четкая стратегия: введение войск, свержение режима и установление контроля на местах. Нынешняя война США и Израиля против Иран выглядит принципиально иначе. Главный обозреватель международного отдела Financial Times Гидеон Рахман считает, что у президента Дональда Трампа нет реалистичного плана завершения конфликта.

На Западе откровенно рассказали, почему стратегия Трампа по отношению к Ирану рискует провалиться

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По его оценке, Трамп не стремится отправлять наземные войска, помня потери прошлых кампаний. Он делает ставку на беспрецедентную стратегию – попытку сменить власть исключительно с помощью ракетных и авиаударов.

После сообщений о гибели верховного аятоллы Али Хаменеи и ряда иранских генералов Трамп призвал иранскую армию сложить оружие. Однако, как отмечает Рахман, по этим заявлениям нет конкретного плана действий: непонятно, кто именно должен взять власть и как это возможно без организованной силы на земле.

Аналитик отмечает, что расчет на "спонтанный переход" к демократии не имеет исторических прецедентов. Если для Израиля ключевая цель – уничтожение военного потенциала противника, то для США и стран Персидского залива последствия могут быть более серьезными. Под угрозой оказывается стабильность Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые позиционировались как "безопасные гавани".

В отличие от 2001 года, когда войны на Ближнем Востоке поддерживали до 90% американцев, нынешняя операция против Ирана имеет лишь 27% поддержки граждан США.

Читайте на портале "Комментарии" — на Ближнем Востоке стремительно разворачивается региональная война. Уже десять стран вовлечены в эту войну. Великобритания, Франция изменили быстро позицию. Турция не сможет остаться нейтральной, если по ее территории прилетит. Об этом рассказал известный дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый.




Источник: https://www.ft.com/content/437130e7-ed4e-4919-8bf3-ac38c2eed6af
