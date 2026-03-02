На Заході відверто розповіли, чому стратегія Трампа щодо Ірану ризикує провалитися

Коли США розпочинали військові кампанії в Афганістан у 2001 році та в Ірак у 2003-му, Вашингтон мав чітку стратегію: введення військ, повалення режиму та встановлення контролю на місцях. Нинішня ж війна США та Ізраїлю проти Іран виглядає принципово інакше. Головний оглядач міжнародного відділу Financial Times Гідеон Рахман вважає, що президент Дональд Трамп не має реалістичного плану завершення конфлікту.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, Трамп не прагне відправляти наземні війська, пам’ятаючи втрати минулих кампаній. Натомість він робить ставку на безпрецедентну стратегію – спробу змінити владу виключно за допомогою ракетних та авіаударів.

Після повідомлень про загибель верховного аятоли Алі Хаменеї та низки іранських генералів Трамп закликав іранську армію скласти зброю. Однак, як зауважує Рахман, за цими заявами немає конкретного плану дій: незрозуміло, хто саме має перебрати владу і як це можливо без організованої сили на землі.

Аналітик наголошує, що розрахунок на "спонтанний перехід" до демократії не має історичних прецедентів. Якщо для Ізраїлю ключова мета – знищення військового потенціалу противника, то для США та країн Перської затоки наслідки можуть бути значно серйознішими. Під загрозою опиняється стабільність Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, які позиціонувалися як "безпечні гавані".

На відміну від 2001 року, коли війни на Близькому Сході підтримували до 90% американців, нинішня операція проти Ірану має лише 27% підтримки громадян США.

