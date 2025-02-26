На Западе ответили, может ли Трамп приказать Украине сложить оружие

Администрация президента США Дональда Трампа не может просто приказать Украине сложить оружие. Если Дональд Трамп заставит президента Украины Владимира Зеленского пойти на урегулирование, которое будет сильно расходиться с украинскими предпочтениями, оно рискует развалиться вскоре после подписания. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет журнал Foreign Affairs.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Авторы публикации акцентировали, что американский лидер "направил свои мирные усилия по пути к провалу".

"Стратегия Трампа оттеснить Украину на обочину мирных переговоров с Россией не только нарушает основные международные нормы дипломатии, но и является стратегически ошибочной, — говорится в статье.

Авторы публикации отмечают, мнения украинского народа также имеют решающее значение для моральной и правовой легитимности любого урегулирования путем переговоров. В конце концов, именно украинцы сражаются, чтобы защитить свою страну, и именно они погибают на поле боя.

Однако, как отметили в издании, нынешнее сближение Трампа с Москвой вряд ли приведет к соглашению, которое будет приемлемым для украинцев.

В Foreign Affairs акцентировали, что администрация Трампа должна понимать, что игнорирование пожеланий украинцев может иметь серьезные стратегические издержки для Соединенных Штатов.

"Украинцы достаточно открыты для уступок, чтобы Трамп мог заключить какое-то соглашение или, по крайней мере, добиться прогресса в его направлении, включив руководство страны в переговоры и вникая в его проблемы. Но до сих пор Трамп относился к Зеленскому в лучшем случае как к второстепенному игроку. Поступая так, он направил свои мирные усилия по пути к провалу. Без участия Зеленского сделка, скорее всего, пересечет украинские "красные линии", в результате чего Украина и ее народ отвергнут ее и решат сражаться, что бы ни сказал Вашингтон", — говорится в статье.

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