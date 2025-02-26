На Западе ответили, может ли Трамп приказать Украине сложить оружие

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Администрация президента США Дональда Трампа не может просто приказать Украине сложить оружие. Если Дональд Трамп заставит президента Украины Владимира Зеленского пойти на урегулирование, которое будет сильно расходиться с украинскими предпочтениями, оно рискует развалиться вскоре после подписания. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет журнал Foreign Affairs.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Авторы публикации акцентировали, что американский лидер "направил свои мирные усилия по пути к провалу".
Авторы публикации отмечают, мнения украинского народа также имеют решающее значение для моральной и правовой легитимности любого урегулирования путем переговоров. В конце концов, именно украинцы сражаются, чтобы защитить свою страну, и именно они погибают на поле боя.
Однако, как отметили в издании, нынешнее сближение Трампа с Москвой вряд ли приведет к соглашению, которое будет приемлемым для украинцев.
В Foreign Affairs акцентировали, что администрация Трампа должна понимать, что игнорирование пожеланий украинцев может иметь серьезные стратегические издержки для Соединенных Штатов.
Читайте также на портале "Комментарии" — время поджимает: в чем европейские лидеры хотят убедить Трампа.
Новости