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На Западе предостерегли Трампа и рассказали, какими на самом деле будут переговоры с Путиным

Трампа предостерегла от скорой встречи с кремлевским диктатором

сегодня, 11:00
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Ткачик Олеся

Переговоры между США и Россией по урегулированию войны в Украине не завершатся быстро, а сам мирный процесс будет долгим и сложным. Такое мнение высказал бывший посол Германии в США и Великобритании, президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, пишет Politico.

На Западе предостерегли Трампа и рассказали, какими на самом деле будут переговоры с Путиным

Дональд Трамп

По его убеждению, надежды на скорейшее достижение мира и только гарантии безопасности для Украины являются иллюзией. По его словам, необходимо готовиться к длительному и чрезвычайно сложному процессу, который может затянуться на многие месяцы.

"Президент России Владимир Путин не захочет создавать впечатление, что он танцует под дудку Вашингтона. Вся ситуация в Европе, отмена санкций, контроль над ядерными и обычными вооружениями, общая стратегическая стабильность — все это нужно будет обсудить", — отметил экс-глава Мюнхенской конференции.

Он также указал на то, что Путин будет стремиться к равноправному диалогу с президентом США Дональдом Трампом и прекрасно понимает две вещи: Трамп уйдет с поста до начала 2029 года, а также будет избегать любого прямого военного конфликта с Россией.

По его мнению, Запад должен не снижать, а наоборот, наращивать поддержку Украины, поскольку "чем ниже цена прекращения огня, тем дороже обойдется будущий мир".

Ишингер также считает, что Трампу не стоит торопиться с личной встречей с Путиным, ведь это стало бы незаслуженной наградой для российского лидера. Переговоры, по его мнению, должны проходить в многоэтапном формате, а встреча президентов возможна только на финальном этапе.

Кроме того, дипломат не исключает возможности внезапного российского военного удара, направленного на подрыв переговорного процесса. Он подчеркивает необходимость реалистического подхода и осторожности в оценке ситуации.

Относительно перспектив миротворческой миссии в Украине экс-посол выразил сомнение в том, что европейские страны смогут обеспечить охрану линии прекращения огня. По его словам, необходимое количество военных оценивается от 50 до 200 тысяч человек, причем последнюю цифру звучал сам президент Украины Владимир Зеленский. Он считает, что следует рассмотреть возможность привлечения миротворческих контингентов из третьих стран, включая Индию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп считает, что есть значительный прогресс в прекращении войны в Украине.




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Источник: https://www.politico.eu/article/ukraine-slow-road-peace-president-donald-trump-russia-us-war-negotiate/
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