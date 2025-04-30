На Западе проанализировали все заявления Трампа по Украине и сделали важный вывод

После телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным 12 февраля, первого прямого контакта лидеров после возвращения Трампа к власти, в риторике США по поводу войны в Украине наметились ощутимые изменения. Как отмечает агентство Bloomberg, президент США все чаще озвучивает удивительно совпадающие с позицией России тезисы.

Дональд Трамп

Аналитики использовали большой языковой алгоритм, чтобы проанализировать более 300 публичных заявлений Трампа с августа 2024 года по середину марта 2025-го, а также более 3 тысяч сообщений в соцсетях от него и членов его администрации. Это позволило не только выявить прямые повторы, но и уловить смысловые параллели даже если формулировки отличаются.

Результаты анализа, проверенные журналистами, указывают на четкую связь между контактами Трампа с Путиным и появлением в заявлениях американского президента тезисов, повторяющих позиции Кремля относительно украинского суверенитета, членства в НАТО и легитимности Владимира Зеленского.

Представитель Совета нацбезопасности США Брайан Гьюз назвал критику "устаревшими и банальными демократическими нарративами" и заявил, что цель Трампа — достичь мира в Украине. В то же время известно, что во время переговоров Путин часто долго повторяет те же аргументы, которые раздаются в его публичных обращениях.

"Трамп повторяет за Путиным", — констатировала Фиона Гилл, бывшая советница Белого дома по России. – "Он хочет сблизиться с ним".

По данным издания, Трамп заинтересован в возобновлении экономических отношений с Россией, в частности — в заключении сделок на десятки миллиардов долларов. Для этого ему нужно завершить войну. И, судя по всему, он готов к уступкам: в частности, Белый дом даже рассматривал возможность признания Крыма российским — требование, которое еще с 2014 года отвергали все предыдущие администрации США, включая первую каденцию самого Трампа.

Однако обещанный Трампом "мир" пока не наступил. И сам президент, похоже, теряет терпение: 26 апреля в соцсетях он заявил, что начинает сомневаться в искренности Путина – "Возможно, он и не хочет прекращать войну, а просто водит меня за нос".

Между тем Кремль, по словам экспертки Карнеги Татьяны Становой, стремится только к одному — "стать другом Трампа".

Интересно, что и сам Путин принял некоторые нарративы Трампа: в частности, поддержал его территориальные претензии к Гренландии и распространил необоснованные обвинения в фальсификации выборов 2020 года, которые проиграл Джо Байдену. В январе, вскоре после инаугурации Трампа, Путин в интервью российскому телевидению заявил: "Не могу не согласиться — если бы его победа в 2020 не была украдена, возможно, и войны в Украине не было бы".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о рейтинге Трампа и его жены.



