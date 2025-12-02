logo

Главная Новости Мир США На Западе раскрыли какой метод решил задействовать Трамп, чтобы прекратить войну в Украине
НОВОСТИ

На Западе раскрыли какой метод решил задействовать Трамп, чтобы прекратить войну в Украине

CNN пишет о том, что Трамп избрал нетрадиционный и противоречивый подход к дипломатии

2 декабря 2025, 07:00
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

CNN сообщает, что президент США Дональд Трамп применяет нетрадиционный и зачастую противоречивый подход в попытках договориться о прекращении войны России против Украины. На переговоры с Владимиром Путиным он направил спецпосланника Стива Виткоффа и зятя Джареда Кушнера – при том, что ни у одного из них нет дипломатического мандата, утвержденного Сенатом.

На Западе раскрыли какой метод решил задействовать Трамп, чтобы прекратить войну в Украине

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По данным СМИ, Трамп во второй каденции все чаще возлагается на узкий круг бизнес-партнеров и союзников для разрешения сложных международных конфликтов. Именно Виткофф и Кушнер ранее помогли заключить временное перемирие между Израилем и ХАМАСом, после чего были вовлечены и в украинское направление. Трамп публично называл Уиткоффа "прекрасным переговорщиком".

Полномочия Виткоффа быстро расширились: от посредничества на Ближнем Востоке – до участия в переговорах по Украине. Это вызвало удивление в Вашингтоне и среди союзников, ведь он неоднократно общался с российскими чиновниками без участия опытных дипломатов США. Известно, что встреча Виткоффа с Путиным, рассчитанная на 20 минут, длилась около пяти часов.

Кушнер, не занимающий официальную должность, также получил ключевую роль в дипломатических усилиях. В Белом доме объясняют это "естественным продолжением" его работы в переходный период между администрациями.

Источники CNN утверждают, что Трамп считает зятя "правой рукой", а иностранные лидеры воспринимают его как представителя самого президента.

К переговорной группе присоединился и министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл, проведший ряд встреч с представителями Украины и России. Эксперты называют его одним из самых влиятельных кризисных менеджеров в команде Трампа.

CNN отмечает, что активизация Кушнера и Виткоффа отражает разочарование Трампа темпами украинских переговоров и его желание применить "гажский подход" в урегулировании конфликта с Россией. В то же время, часть дипломатов и союзников США критически относится к такому формату, ведь он базируется на личных контактах, а не на официальных дипломатических каналах. Ситуация обострилась после сообщений о встрече находящегося под санкциями Кушнера и Виткоффа с российским посредником Кириллом Дмитриевым.

Источник: https://edition.cnn.com/2025/12/01/politics/kushner-witkoff-moscow-putin-ukraine-russia-peace
