На Заході розкрили, який метод вирішив задіяти Трамп, щоб припинити війну в Україні

CNN повідомляє, що президент США Дональд Трамп застосовує нетрадиційний і часто суперечливий підхід у спробах домовитися про припинення війни Росії проти України. На переговори з Володимиром Путіним він направив спецпосланця Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера – при тому, що жоден із них не має дипломатичного мандата, затвердженого Сенатом.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За даними ЗМІ, Трамп у другій каденції дедалі частіше покладається на вузьке коло бізнес-партнерів та союзників для розв’язання складних міжнародних конфліктів. Саме Віткофф і Кушнер раніше допомогли укласти тимчасове перемир’я між Ізраїлем і ХАМАС, після чого були залучені й до українського напряму. Трамп публічно називав Віткоффа "чудовим переговорником".

Повноваження Віткоффа швидко розширилися: від посередництва на Близькому Сході – до участі в переговорах щодо України. Це викликало подив у Вашингтоні та серед союзників, адже він неодноразово спілкувався з російськими посадовцями без участі досвідчених дипломатів США. Відомо, що зустріч Віткоффа з Путіним, розрахована на 20 хвилин, тривала близько п’яти годин.

Кушнер, який не обіймає офіційної посади, також отримав ключову роль у дипломатичних зусиллях. У Білому домі пояснюють це "природним продовженням" його роботи під час перехідного періоду між адміністраціями.

Джерела CNN стверджують, що Трамп вважає зятя "правою рукою", а іноземні лідери сприймають його як представника самого президента.

До переговорної групи долучився і міністр Сухопутних військ США Ден Дрісколл, який провів низку зустрічей із представниками України та Росії. Експерти називають його одним із найвпливовіших кризових менеджерів у команді Трампа.

CNN зазначає, що активізація Кушнера й Віткоффа відображає розчарування Трампа темпами українських переговорів та його бажання застосувати "газький підхід" у врегулюванні конфлікту з Росією. Водночас частина дипломатів і союзників США критично ставиться до такого формату, адже він базується на особистих контактах, а не на офіційних дипломатичних каналах. Ситуація загострилася після повідомлень про зустріч Кушнера й Віткоффа з російським посередником Кирилом Дмитрієвим, який перебуває під санкціями.

