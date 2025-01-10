На Западе раскрыли, какой план Трампа может быть в пользу Кремля

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Кравцев Сергей
Намерение новоизбранного президента США Дональда Трампа получить контроль над островом Гренландия может иметь преимущества для России, ведь это артикулирует экспансионистскую политику, которую сейчас путинский режим практикует в Украине. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Sky News".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Авторы материала напомнили, как публично в Кремле отреагировали на заявления Трампа по Гренландии. В частности, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Арктика – это зона российских "национальных интересов" и "стратегических интересов".
Обеспокоенность Кремля не является неожиданностью, говорится в публикации, если учесть "экономическое и геополитическое значение Арктики для Москвы".
В то же время, отмечается, Россия является единственным арктическим государством, не входящим в НАТО, и "таяние льда означает, что она все больше рассматривает свою арктическую границу как уязвимое место".
Отмечается, что слова, сказанные Песковым, – это публичная реакция России. На самом же деле, подытоживается в публикации, если предположить, что США получат контроль над Гренландией, это может повлечь за собой раскол в НАТО: "вместо того, чтобы сражаться как один, они могут воевать между собой".
И, что еще более важно, "это артикулирует экспансионистскую политику, которую Россия сейчас практикует в Украине", пишет Sky News.
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