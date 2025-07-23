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Кравцев Сергей
В конце "50-дневной безнаказанной бомбардировки" Россия может согласиться на "мирное" соглашение, которое администрация Дональда Трампа предлагала несколько месяцев назад. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в своей колонке на страницах The Atlantic высказал профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс Пейсон О'Брайен.
Трамп и Путин. Фото: из открытых источников
Обозреватель напомнил, что "мирное" соглашение предусматривало, что россияне сохранят почти все захваченные украинские территории, США признают контроль России над Крымом, Украина потеряет перспективу вступления в НАТО, а также не получит никаких гарантий безопасности.
По его мнению, в этих условиях предложение президента Украины Владимира Зеленского поделиться с США украинскими дроновыми технологиями — это "своеобразная ставка, попытка удержать хоть какую-то поддержку".
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп, объявляя Кремлю 50-дневный срок, не имел своей целью дать России возможность реализовать летнюю наступательную кампанию. Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Илья Пономарев – единственный депутат Госдумы, в 2014 году проголосовавший против аннексии Крыма.
По словам Пономарева, для Трампа эти "50 дней" — условный политический дедлайн, нужный не для боевых маневров, а для старта диалога.
Также издание "Комментарии" сообщало – США включились в активные переговоры с рядом стран о передаче систем противовоздушной обороны Patriot Украине.