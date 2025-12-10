logo

BTC/USD

92404

ETH/USD

3239.75

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

49.52

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США На Западе раскрыли, почему Трамп заговорил о "неизбежном поражении" Украины
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе раскрыли, почему Трамп заговорил о "неизбежном поражении" Украины

The Wall Street Journal пишет о том, что в администрации Трампа указывают на трех основных точках разногласий

10 декабря 2025, 07:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Обсуждение возможных параметров будущего соглашения о прекращении войны продолжается, однако позиции ключевых сторон все еще существенно расходятся. В связи с кардинально разными взглядам и на то, каким должно быть мирное соглашение Украины и РФ, европейские структуры считают, что переговорный процесс затянется на месяцы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Wall Street Journal".

На Западе раскрыли, почему Трамп заговорил о "неизбежном поражении" Украины

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что европейские чиновники придерживаются мнения, что согласование условий урегулирования между США, Украиной и Россией потребует длительного времени.

Представители администрации США подчеркивают, что Вашингтон не оказывает давления на Киев с целью принятия нежелательного для украинской стороны решения.

В администрации Трампа указывают на трех основных точках разногласий: вопрос территорий, возможное членство Украины в НАТО и дальнейшая судьба замороженных российских активов.

Журналисты отмечают, что президент Дональд Трамп усилил давление на Украину, добиваясь быстрого согласия на предложенную США формулу. Тем самым он стремится укрепить собственные переговорные позиции, в то время как европейские партнеры настаивают на важности американских гарантий безопасности как основы для устойчивого мира.

Усиливая разногласия с европейскими лидерами, Трамп резко раскритиковал их подход, заявив, что они демонстрируют слабость, и подчеркнул, что, по его мнению, "Россия держит карты" в любых будущих переговорах с Украиной.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп подверг резкой критике европейских лидеров, назвав Европу "загнивающей" и управляемой "слабыми" политиками. В интервью изданию POLITICO он обвинил страны ЕС в неспособности справиться с миграционным кризисом и остановить российско-украинскую войну. По его словам, современная политика Европы "беспомощна", а ее руководители "не знают, что делать".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.wsj.com/world/europe/trump-pushes-ukraine-to-accept-peace-deal-saying-it-is-losing-a3bf6b6b?mod=Searchresults&pos=1&page=1
Теги:

Новости

Все новости