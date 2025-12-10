На Западе раскрыли, почему Трамп заговорил о "неизбежном поражении" Украины

Обсуждение возможных параметров будущего соглашения о прекращении войны продолжается, однако позиции ключевых сторон все еще существенно расходятся. В связи с кардинально разными взглядам и на то, каким должно быть мирное соглашение Украины и РФ, европейские структуры считают, что переговорный процесс затянется на месяцы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации "The Wall Street Journal".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что европейские чиновники придерживаются мнения, что согласование условий урегулирования между США, Украиной и Россией потребует длительного времени.

Представители администрации США подчеркивают, что Вашингтон не оказывает давления на Киев с целью принятия нежелательного для украинской стороны решения.

В администрации Трампа указывают на трех основных точках разногласий: вопрос территорий, возможное членство Украины в НАТО и дальнейшая судьба замороженных российских активов.

Журналисты отмечают, что президент Дональд Трамп усилил давление на Украину, добиваясь быстрого согласия на предложенную США формулу. Тем самым он стремится укрепить собственные переговорные позиции, в то время как европейские партнеры настаивают на важности американских гарантий безопасности как основы для устойчивого мира.

Усиливая разногласия с европейскими лидерами, Трамп резко раскритиковал их подход, заявив, что они демонстрируют слабость, и подчеркнул, что, по его мнению, "Россия держит карты" в любых будущих переговорах с Украиной.

