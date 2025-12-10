На Заході розкрили, чому Трамп заговорив про "неминучу поразку" України

Обговорення можливих параметрів майбутньої угоди про припинення війни продовжується, проте позиції ключових сторін все ще суттєво розходяться. У зв'язку з кардинально різними поглядами і на те, якою має бути мирна угода України та РФ, європейські структури вважають, що переговорний процес затягнеться на місяці. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у публікації The Wall Street Journal.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

У матеріалі йдеться, що європейські чиновники дотримуються думки, що узгодження умов врегулювання між США, Україною та Росією вимагатиме тривалого часу.

Представники адміністрації США наголошують, що Вашингтон не чинить тиску на Київ з метою ухвалення небажаного для української сторони рішення.

В адміністрації Трампа вказують на три основні точки розбіжностей: питання територій, можливе членство України в НАТО і подальша доля заморожених російських активів.

Журналісти зазначають, що президент Дональд Трамп посилив тиск на Україну, домагаючись швидкої згоди на запропоновану США формулу. Тим самим він прагне зміцнити власні переговорні позиції, тоді як європейські партнери наполягають на важливості американських гарантій безпеки як основи сталого світу.

Посилюючи розбіжності з європейськими лідерами, Трамп різко розкритикував їхній підхід, заявивши, що вони демонструють слабкість, і наголосив, що, на його думку, "Росія тримає карти" у будь-яких майбутніх переговорах з Україною.

