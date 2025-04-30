На Западе рассказали, как Путин издевается над Трампом и какие требования предъявляет по Украине

Текущие переговоры по урегулированию войны в Украине, которые ведет администрация США, фактически отвечают интересам Кремля, тогда как Россия ничем не уступает в ответ. Об этом говорится в аналитическом материале The Atlantic.

Дональд Трамп

Авторы издания называют эти переговоры одними из самых неудачных за последнее время, ведь их содержание оказалось односторонним и выгодным лично Владимиру Путину. В США же, особенно со стороны команды Дональда Трампа, демонстрируется готовность к уступкам, которые выглядят как намеренно вымышленные в пользу Кремля.

Так, сам Трамп представляет как достижение тот факт, что Путин якобы согласился не захватывать всю Украину. Однако The Atlantic отмечает, что Россия пока и не способна реализовать такой план. Это свидетельствует не о дипломатическом успехе, а о ложном представлении Трампа о собственных переговорных способностях.

Путин по-прежнему требует, чтобы Украина оставалась изолированной, безоружной и беззащитной — и не уступил эти требования даже тогда, когда война развивалась для него катастрофически. По данным издания, условия, которые обсуждаются в рамках потенциального соглашения, предусматривают, что Украина может быть вынуждена согласиться на потерю части или даже всех временно оккупированных территорий. В то же время ей обещают определенные гарантии безопасности от будущих атак РФ.

В The Atlantic предполагают, что Путин никогда и не собирался прекращать войну, и Трамп даже не пытался выяснить это. Российский президент, по мнению аналитиков, действует из расчета, что Украина истощится быстрее, чем он. В краткосрочной перспективе Киев выглядит слабее, и Путин играет на уничтожение украинской устойчивости.

Чтобы изменить эту динамику, считает издание, Трамп должен убедительно демонстрировать готовность к долгосрочной поддержке Украины. Это заставило бы Путина задуматься, сколько лет он сможет вести войну до полного истощения собственной армии и общества. Однако американский политик не использовал этот рычаг – главное преимущество на переговорах.

Напротив, с самого начала Трамп ясно дал понять, что не будет поддерживать Украину, а также готов был публично унижать президента Владимира Зеленского и даже лишить Киев доступа к важной развединформации во время активной фазы боевых действий.

В статье подчеркивается: Трамп полагался на собственную харизму и веру в то, что он считается "сильным лидером". Он убежден, что Путин его уважает больше, чем предшественников, однако на самом деле, как отмечает The Atlantic, реакция Кремля свидетельствует об обратном.

Путин неоднократно демонстрировал пренебрежение к Трампу. К примеру, после его победы на выборах в Белом доме слили детали телефонного разговора, во время которого Трамп пытался сдержать агрессию РФ. В ответ Россия не только произвела запуск гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерную боеголовку по Киеву, но опровергла сам факт этого разговора.

Несмотря на неоднократные призыва Трампа к "немедленному прекращению огня", которые звучали еще с декабря, они остались без ответа. Наиболее показательным унижением, как пишет The Atlantic, стала ситуация, когда Зеленский отклонил американское предложение, а Путин в это же время нанес сокрушительный удар по гражданскому объекту в Киеве.

В ответ Трамп написал в Truth Social сообщение с призывом "Владимир, стоп!", однако издание считает это не искренним обращением к Путину с просьбой прекратить насилие, а скорее попыткой избежать собственного унижения на международной арене. "Представить улыбку Путина, когда он читал это сообщение, несложно", – иронически резюмирует The Atlantic.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп повторяет все нарративы Путина.



