На Западе рассказали о «темных днях» для Украины

После недавнего телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и диктатором Владимиром Путиным западные медиа продолжают оценивать его возможные последствия. Как отмечает Financial Times, даже если Трамп решит ослабить поддержку Украины, у Вашингтона есть другие рычаги влияния — в частности, Конгресс и Сенат.

Украина и США

Журналисты отмечают: нынешняя риторика Трампа создает впечатление, что США уходят от лидерства в мирном урегулировании войны. Хотя ранее он сам заявлял, что именно его договоренность с Путиным может завершить конфликт. В то же время аналитики обращают внимание на то, что Трамп не объясняет свое снисхождение к российскому диктатору, который в свое время месяц избегал выполнения договоренностей, а обещанные санкции так и не были введены. Это, полагают в FT, только поощряет Кремль продолжать агрессию.

"Настоящий мастер дипломатии должен понять, что сейчас не время снижать давление. Напротив, нужно принудить Путина к уступкам. Если этого не сделает Белый дом, на первый план должны выйти Конгресс и союзники Украины", — говорится в публикации.

В случае изменения позиции Вашингтона Европа должна быстро реализовать план по усилению обороноспособности Киева. FT отмечает, что ЕС может закупать американское оружие, инвестировать в развитие украинской военной промышленности, а также активизировать санкционное давление на Россию. Особый акцент делается на нефтяном эмбарго: в частности, важно снизить предельную цену на экспорт нефти и перекрыть лазейки, которыми Москва до сих пор пользовалась — например, через флот "теневых" танкеров.

Как отмечается в материале, недавно согласованные ограничения уже значительно снизили эффективность этого флота, что заставляет Россию все больше полагаться на основные находящиеся под санкциями танкеры. Это, по мнению авторов FT, дает Западу больше инструментов давления.

На этой неделе ЕС ввел санкции против почти 200 таких судов. А уже в ближайшее время в Канаде, на встрече министров финансов G7, Брюссель должен представить новую инициативу – снижение предельной цены на российскую нефть с расчетом на поддержку США.

В то же время в Сенате США, несмотря на доминирование сторонников Трампа, есть влиятельные республиканцы, которые демонстрируют жесткую позицию по Кремлю. Они подготовили законопроект о введении вторичных пошлин в 500% на импорт из стран, покупающих российские энергоносители, если Москва не начнет серьезных переговоров о завершении войны.

Хотя инициатива может вызвать новые потрясения на глобальном рынке, FT призывает изменить ее фокус: вместо драконовских тарифов приобщиться к глобальным усилиям по снижению предельной цены на нефть. Ведь нынешний период особенно тревожен для Украины, которая опасается возможной измены со стороны президента США.

"В Киеве рассчитывают, что надежные партнеры — в Конгрессе, ЕС и других западных столицах — выполнят свои обещания и не допустят катастрофы", — заключают авторы Financial Times.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп откровенно играет против Украины.



