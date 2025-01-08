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На Западе рассказали, зачем на самом деле Трампу Гренландия

Через социальные сети Трамп назвал соглашение по Гренландии таким, что "должно состояться", сопровождая это лозунгом "СДЕЛАЙТЕ ГРЕНЛАНДИЮ ВНОВЬ ВЕЛИКОЙ"

8 января 2025, 12:52
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Кравцев Сергей

Новоизбранный президент США Дональд Трамп снова обратил внимание на идею приобретения Гренландии – полуавтономной территории Дании, известной своими природными ресурсами и стратегическим расположением. По его словам, владение островом имеет критическое значение для национальной безопасности США, хотя и существуют другие потенциальные интересы. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

На Западе рассказали, зачем на самом деле Трампу Гренландия

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, первое, почему Трамп мог заинтересоваться Гренландией – это природные ресурсы. Гренландия богата полезными ископаемыми, в частности медью, литием, никелем и кобальтом, которые критически важны для производства аккумуляторов, электромобилей, ветровых турбин и другой современной техники. Согласно отчету правительства Дании, опубликованному в 2023 году, Гренландия имеет значительный потенциал для добычи многих важнейших минералов. Таяние ледников из-за изменения климата открывает доступ к этим ресурсам, поскольку около 11 000 квадратных миль ледниковой территории уже исчезли за последние три десятилетия.

Второй не менее важный аспект – стратегическое значение. Таяние арктических льдов также открывает новые морские маршруты, которые короче и эффективнее. Например, путь через Арктическое море между Западной Европой и Восточной Азией на 40% короче, чем через Суэцкий канал. Это делает Гренландию стратегической точкой для контроля новых торговых путей.

СМИ отмечает, конечно же, владение островом дает военные и геополитические преимущества.

"Как отметил Роберт С. О'Брайен, бывший советник Трампа по национальной безопасности: "Гренландия — это шоссе от Арктики до Северной Америки, а ее расположение делает ее важным геостратегическим активом для США", – говорится в публикации.

Читайте также на портале "Комментарии" — появилась реакция Дании на заявления Трампа о Гренландии.




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