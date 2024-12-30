Попытки Дональда Трампа достичь мира в Украине путем переговоров могут завершиться провалом, что станет серьезным ударом для Соединенных Штатов и самого Трампа. Такую оценку дает немецкий телеканал n-tv.

Дональд Трамп

В материале говорится, что план Трампа и его советника Кита Келлога предусматривает принуждение Москвы и Киева сесть за стол переговоров. Однако возможный провал этой инициативы, когда Россия будет настаивать на своих требованиях, а Украина отказываться от "навязанного мира", поставит Трампа в крайне непростое положение.

"Это создаст сложную ситуацию для Трампа; это будет выглядеть как поражение США", — говорится в материале.

При этом известно, что в начале декабря агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта включает уступку территории Украины в пользу России, а также исключение вопроса о членстве Украины в НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что сразу после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США кремлевский диктатор Владимир Путин был явно растерян, отмечает политолог Вадим Денисенко. Впрочем, по его словам, через месяц в поведении Путина произошли поразительные изменения, он начал излучать уверенность и даже перешел в контрнаступление.

Путин уверовал, что Трамп слаб, и он не сможет тягаться с Россией вообще и с Путиным в частности. Судя по всему, ближайшее окружение Путина, имеющее право на определенные дискуссии с ним, консолидированно поддержали Путина в том, что сейчас пора показать силу. Особенно, учитывая, что в Кремле не верят в то, что в течение 2025 года будут применены весомые санкции против, так называемого, теневого флота и не будет реальной попытки опустить цену на нефть до критических для россиян 50$ за баррель (российский бюджет сверстан. , исходя из цены почти 70$ за баррель).



