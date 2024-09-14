На Западе уже прямо говорят, как Байден подарил Путину козыря в войне

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Кравцев Сергей
Стратегия президента США Джо Байдена на избегание эскалации войны в Украине привела к извращенной "инновации" в военной истории человечества. Весь мир стал свидетелем странной ситуации, когда союзники сознательно ограничивают жертву агрессии в праве на оборону. Об этом в комментарии The New York Times рассказал историк Йельского университета (США) Тимоти Снайдер.
Джо Байден. Фото: из открытых источников
NYT отмечает, на протяжении всей войны украинской власти приходилось вести длительные переговоры с союзниками и устраивать внутренние споры, чтобы достичь очередного прогресса в поставках вооружений. В итоге возникло два негативных последствия. Во-первых, Байден сам создал атмосферу разочарования и недоверия между Вашингтоном и Киевом. Во-вторых, Украина так и не получила весомых козырей, которые бы заставили Кремль сесть за стол переговоров.
При этом у Путина такие козыря стараниями Байдена появились. У российского диктатора появилась возможность сформировать концепцию вымышленных "красных линий", которые сам же Вашингтон теперь боится пересекать, пишет NYT.
По его мнению, именно такая странная ситуация, созданная Белым домом, в конце концов заставила Украину пойти на рискованный шаг в тайне начать Курскую операцию. У Киева в тупиковой ситуации не осталось другого выбора, кроме как попытаться разбить нарратив о недопустимости ударов по России.
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