logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США На Западе уже прямо говорят, как Байден подарил Путину козыря в войне
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе уже прямо говорят, как Байден подарил Путину козыря в войне

NYT пишет, Байден создал для Украины извращенную ситуацию, невиданную в истории войн

сегодня, 09:02
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Стратегия президента США Джо Байдена на избегание эскалации войны в Украине привела к извращенной "инновации" в военной истории человечества. Весь мир стал свидетелем странной ситуации, когда союзники сознательно ограничивают жертву агрессии в праве на оборону. Об этом в комментарии The New York Times рассказал историк Йельского университета (США) Тимоти Снайдер.

На Западе уже прямо говорят, как Байден подарил Путину козыря в войне

Джо Байден. Фото: из открытых источников

NYT отмечает, на протяжении всей войны украинской власти приходилось вести длительные переговоры с союзниками и устраивать внутренние споры, чтобы достичь очередного прогресса в поставках вооружений. В итоге возникло два негативных последствия. Во-первых, Байден сам создал атмосферу разочарования и недоверия между Вашингтоном и Киевом. Во-вторых, Украина так и не получила весомых козырей, которые бы заставили Кремль сесть за стол переговоров.

При этом у Путина такие козыря стараниями Байдена появились. У российского диктатора появилась возможность сформировать концепцию вымышленных "красных линий", которые сам же Вашингтон теперь боится пересекать, пишет NYT.

"Мы вдруг оказались в войне, где многие из нас убеждены, что это нормально для русских быть в Украине, но это ненормально для украинцев быть в России, что является полной инновацией в истории войн. Никто никогда раньше такого не утверждал, не говоря уже о том, чтобы заставлять своих врагов в это поверить. Это невероятный психологический успех российской стороны", — говорит Тимоти Снайдер.

По его мнению, именно такая странная ситуация, созданная Белым домом, в конце концов заставила Украину пойти на рискованный шаг в тайне начать Курскую операцию. У Киева в тупиковой ситуации не осталось другого выбора, кроме как попытаться разбить нарратив о недопустимости ударов по России.

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин больше ждать не может: кого Кремль начал перебрасывать в Курскую область.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Новости

Все новости