Стратегия президента США Джо Байдена на избегание эскалации войны в Украине привела к извращенной "инновации" в военной истории человечества. Весь мир стал свидетелем странной ситуации, когда союзники сознательно ограничивают жертву агрессии в праве на оборону. Об этом в комментарии The New York Times рассказал историк Йельского университета (США) Тимоти Снайдер.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

NYT отмечает, на протяжении всей войны украинской власти приходилось вести длительные переговоры с союзниками и устраивать внутренние споры, чтобы достичь очередного прогресса в поставках вооружений. В итоге возникло два негативных последствия. Во-первых, Байден сам создал атмосферу разочарования и недоверия между Вашингтоном и Киевом. Во-вторых, Украина так и не получила весомых козырей, которые бы заставили Кремль сесть за стол переговоров.

При этом у Путина такие козыря стараниями Байдена появились. У российского диктатора появилась возможность сформировать концепцию вымышленных "красных линий", которые сам же Вашингтон теперь боится пересекать, пишет NYT.

"Мы вдруг оказались в войне, где многие из нас убеждены, что это нормально для русских быть в Украине, но это ненормально для украинцев быть в России, что является полной инновацией в истории войн. Никто никогда раньше такого не утверждал, не говоря уже о том, чтобы заставлять своих врагов в это поверить. Это невероятный психологический успех российской стороны", — говорит Тимоти Снайдер.

По его мнению, именно такая странная ситуация, созданная Белым домом, в конце концов заставила Украину пойти на рискованный шаг в тайне начать Курскую операцию. У Киева в тупиковой ситуации не осталось другого выбора, кроме как попытаться разбить нарратив о недопустимости ударов по России.

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