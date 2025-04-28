На Западе узнали, какая мечта Трампа обернется для него страшным сном в будущем

Пока канадцы готовятся избрать новое правительство, их громкий сосед на юге – Дональд Трамп – неожиданно стал одной из главных тем обсуждения. Торговые войны Трампа, включавшие миллиардные пошлины на канадский импорт, стали центром прений среди лидеров партий. Кроме того, американский президент неоднократно хвастался идеей сделать Канаду 51-м штатом США, чем существенно обострил отношения между странами.

Дональд Трамп

Хотя таможенные войны – реальность, идею аннексии большинство воспринимает как привычную для Трампа провокацию. Опросы показывают, что канадцы решительно выступают против развития событий. Тем не менее, ведущие канадские аналитики согласились спрогнозировать гипотетические последствия присоединения Канады к США.

"Это была бы мечта демократов и кошмар для республиканцев", — считает эксперт по международной политике Фен Хэмпсон из Карлтонского университета. По его мнению, подобная перспектива явно противоречит интересам самого Трампа.

Ник Нанос, один из известнейших канадских экспертов, проанализировал политические тенденции. Он вместе с Гемпсоном пришел к выводу, что демократы получили бы убедительное преимущество в Палате представителей, а республиканцы потеряли бы значительную часть своих позиций в Сенате. Результат президентских выборов тоже мог бы измениться: победа Трампа в Пенсильвании оказалась под угрозой.

Канада, как 51 штат, могла бы получить около 53 мест в Палате представителей, где более 60% депутатов поддерживали бы демократов. Это существенно изменило бы баланс сил в Конгрессе в пользу демократов, обеспечив им большинство, которого они не имели за последние три созыва.

Вдобавок, два сенатора от Канады почти наверняка поддерживали бы демократов, ослабляя республиканское большинство. Представители Квебека, даже при условии присоединения к США, вероятно, тоже примкнули бы к демократам из-за своей социально либеральной позиции.

Однако, как отмечают аналитики, Канада имеет серьезные региональные отличия. Республиканцы смогли бы получить поддержку в западных сельских районах. Однако идеологическое преимущество оставалось бы на стороне демократов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , на что готовы пойти канадцы, чтобы не стать 51 штатом США.



